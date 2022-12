НАСА с първо глобално проучване на водата от Космоса

М еждународна сателитна мисия под ръководството на НАСА трябва да стартира в ранните часове на 15 декември в рамките на мащабен проект, чиято цел е за първи път да бъде извършено цялостно проучване на световните океани, езера и реки, предаде Ройтерс.

Наречен SWOT (Surface Water and Ocean Topography), усъвършенстваният радарен спътник ще предостави на учените безпрецедентен поглед върху животворната течност, която покрива 70 процента от планетата, хвърляйки нова светлина върху механизмите и последиците от климатичните промени.

Ракета-носител "Фалкон-9" на частната компания "Спейс Екс" трябва да излети преди зазоряване в четвъртък от военната база "Ванденберг" на около 275 километра северозападно от Лос Анджелис, за да изведе SWOT в орбита.

Ако всичко върви по план, сателитът с размер на джип ще предоставя данни в продължение на няколко месеца.

Разработван почти 20 години, спътникът разполага с усъвършенствана микровълнова радарна технология, с помощта на която по думите на учените ще събира детайлни данни с висока разделителна способност за океани, езера, водохранилища и реки, покривайки над 90 процента от земното кълбо.

Според изследователите данните, събрани от радарните сканирания на планетата най-малко два пъти на всеки 21 дни, ще подобрят моделите на океанската циркулация и прогнозите за времето и климата и ще помогнат за управлението на оскъдните запаси от прясна вода в засегнатите от суша региони.

Спътникът е проектиран и конструиран в Лабораторията за реактивно движение (JPL) на НАСА.

Разработен от американската космическа агенция в сътрудничество с нейни партньори от Франция и Канада, SWOT беше една от 15-те мисии, посочени от Националния изследователски съвет като проекти, които НАСА трябва да осъществи през следващото десетилетие.

"Това наистина е първата мисия, която наблюдава почти цялата вода на повърхността на планетата", казва ученият от Бен Хамлингтън от Лабораторията за реактивно движение.

Една от основните насоки на мисията е да се изследва как океаните абсорбират атмосферната топлина и въглероден диоксид в естествен процес, който смекчава глобалните температури и климатичните промени.

Смята се, че океаните са погълнали над 90 процента от излишната топлина, уловена в земната атмосфера от причинените от човека емисии на парникови газове.

Изучаването на механизма, чрез който това се случва, ще помогне на климатолозите да отговорят на ключов въпрос: "Коя е повратната точка, в която океаните, вместо да абсорбират, започват да освобождават огромни количества топлина обратно в атмосферата и да ускоряват глобалното затопляне, вместо да го ограничават", казват учените.

