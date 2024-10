„Никога няма да видя внуците си": Алексей Навални е вярвал, че ще умре в затвора

П окойният руски опозиционен лидер Алексей Навални е вярвал, че ще умре в затвора, според откъси от мемоарите му.

Навални беше един от най-яростните критици на президента Путин и водеше безмилостна кампания срещу корупцията в Кремъл. Той почина в отдалечена арктическа наказателна колония през февруари, докато излежаваше 19-годишна присъда по обвинения в екстремизъм, и винаги е твърдял, че обвиненията са политически мотивирани.

Откъси от предстоящите му мемоари „Патриот“ бяха публикувани от списание „Ню Йоркър“ в петък.

Alexei Navalny believed he would die in prison, memoir reveals https://t.co/BMfjecjm5p — The Guardian (@guardian) October 12, 2024

Издателят на книгата Алфред А. Нопф я определи като негово „последно писмо до света“.

В един от откъсите Навални пише, че „си представя, колкото е възможно по-реалистично, най-лошото нещо, което може да се случи. И след това... да го приеме“. За него най-лошото нещо, което можеше да се случи, е да умре в затвора.

„Ще прекарам остатъка от живота си в затвора и ще умра тук“, пише той на 22 март 2022 г.

„Няма да има с кого да се сбогувам... всички годишнини ще се празнуват без мен. Никога няма да видя внуците си.“

Въпреки че приема това, което ще се превърне в негова съдба, той не приема проблемите, които вижда в руското общество.

„Подходът ми към ситуацията със сигурност не е съзерцателна пасивност. Опитвам се да направя всичко възможно оттук нататък, за да сложа край на авторитаризма (или, по-скромно, да допринеса за прекратяването му)“, пише той.

Той беше изпратен в затвора през 2021 г., след като се възстановяваше в Германия след отравяне с нервнопаралитично вещество, за което обвини Кремъл.

#NDTVWorld | "I Will Die Here": Putin Critic Alexei Navalny Wrote Before Death In Prison https://t.co/zJQsftZTv1 pic.twitter.com/DzFhe8zInx — NDTV (@ndtv) October 12, 2024

Руски официални лица отричат да са замесени както в отравянето, така и в смъртта му. В мемоарите си той казва, че хората са го питали защо се е върнал в Русия от Германия след отравянето.

„Не искам да се откажа от страната си или да я предам“, пише той в отговор.

„Ако убежденията ти означават нещо, трябва да си готов да ги отстояваш и да правиш жертви, ако е необходимо.“

Алексей Навални работи върху книгата, докато се възстановява от отравянето си, а след това продължава да пише в Русия, включително от затвора, според г-н Нопф. В книгата той се учудва на абсурдността на това да се налага да седи „с часове на дървена пейка под портрет на Путин“ като „дисциплинарно занимание“.

Sky News: 'I'll never see my grandchildren': Russian opposition leader accepted he would die in prison, new memoir reveals https://t.co/xFpaL0So7Q https://t.co/TibbSWdG4L — Species_X (@species_x) October 12, 2024

През април Юлия Навална, вдовицата на г-н Навални, заяви, че книгата е не само свидетелство „за живота на Алексей, но и за неговата непоколебима отдаденост на борбата срещу диктатурата“.

Тя заяви, че споделянето на неговата история ще „вдъхнови другите да отстояват това, което е правилно, и никога да не губят от поглед ценностите, които наистина имат значение“.

Тя добави, че мемоарите вече са преведени на 11 езика и „със сигурност“ ще бъдат публикувани на руски език.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase