"Няма да има с кого да се сбогувам": Навални прогнозирал смъртта си в своите мемоари

Р уският опозиционен лидер Алексей Навални, който почина в наказателна колония в родината си през февруари, е прогнозирал съдбата си в своите мемоари, които предстои да излязат от печат този месец, предаде Франс прес.

"Ще прекарам остатъка от дните си в затвора и ще умра тук", написал Навални още през март 2022 г., става ясно от публикувани вчера откъси от книгата, озаглавена "Патриот". Според американския издател "Нопф" (Knopf) е планирано и руско издание.

"Няма да има с кого да се сбогувам (...) Всички рождени дни ще се празнуват без мен. Никога няма да видя внуците си. Няма да бъда обект на никаква семейна история. Няма да присъствам на нито една снимка", допълнил опонент номер едно на Кремъл на 22 март 2022 г.

