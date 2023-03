Учени предупреждават за опасността от рядко срещан паразит, довел до смъртта на морски видри

Ч етири морски видри, изхвърлени на брега в щата Калифорния, умряха от рядко срещан паразит и учените предупреждават, че е възможно той да зарази други диви морски животни и дори хора, предаде ДПА, цитирана от БТА.

