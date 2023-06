Няма край: Още брутални убийства на млади момичета в Индия

Б руталните убийства в Индия продължават и изумяват целия свят, алармирайки за сериозен проблем там. Тийнейджърка е намушкана с нож и умъртвена, докато край нея минават хора. Още по-младо момиче е сполетяно от подобна съдба - предполага се, че е убито от собствения си баща, защото с майка си искали да спят на терасата, разказва CNN.

Тези две ужасяващи събития се случват в рамките на 10 дни едно след друго в Индия миналия месец, но Джейна Котари, старши адвокат във Върховния съд на страната, заяви, че насилието срещу жени е ескалирало през последното десетилетие.

"През последните 10 години ставаме свидетели на тези ужасяващи убийства и случаи на насилие. Не мисля, че е направено нещо кой знае какво", казва Котари, която е известна с работата си по дела, свързани с пола и сексуалността.

Това десетилетие обхваща годините след смъртта на 23-годишната студентка Нирбхая, която през 2012 г. беше групово изнасилена в автобус в Делхи. Адвокатите се надяваха, че шокиращото дело за убийство ще представлява повратен момент в подхода на Индия към насилието над жени.

Warning : Disturbing visuals.

In India, a 16 year old girl was Stabbed 16 times & brutally stoned repeatedly by a man even after she was clearly dead while bystanders walk by like it's any other day. India is not a safe place for women!pic.twitter.com/21uYrqT16m — Conducive Coder (@mehtabackupacc) May 29, 2023

Но въпреки че възмущението непосредствено след нападението доведе до по-строги закони за изнасилванията, Котари и много други твърдят, че в действителност малко неща са се променили.

"Престъпленията продължават, но няма предприети видими действия", казва Котари.

Всъщност, както посочват други, като Свати Маливал, председател на Комисията за жените в Делхи, подобни престъпления стават все по-чести.

"Интензивността на престъпленията, честотата на престъпленията и бруталността на престъпленията са се увеличили", казва тя.

"В какво се превърна нашето общество?"

Последните инциденти са само последното от дълга поредица престъпления с насилие, които предизвикаха гняв по въпроса дали правителството прави достатъчно, за да защити жените и да накаже нападателите.

Според Националното бюро за регистриране на престъпленията в Индия престъпленията срещу жени са се увеличили с 87% за 10 години между 2011 и 2021 г. - като повечето случаи през последната година са свързани с предполагаемо "жестоко отношение от страна на съпруга или негови роднини" и нападение.

Адвокатът Котари смята, че властите са станали твърде самодоволни след фаталното нападение над Нирбхая. След реформите, последвали делото - които включват разширяване на определението за изнасилване, увеличаване на минималното наказание за престъплението на седем години затвор и увеличаване на възрастта за съгласие от 16 на 18 години - тя казва, че има "усещане в съдилищата, полицията, правителството, че сега всичко се прави".

Индийски съд осъди на 4 май петима полицаи и двама лекари за фалшифициране на доказателства при груповото изнасилване на бременна жена и убийството на семейството ѝ по време на един от най-тежките случаи на религиозни размирици от независимостта насам.

Но последните събития показват друго, твърди тя. Като доказателство, че домашното насилие остава "широко разпространен проблем дори и днес", Котари посочва инцидента от 19 май в област Сурат в Гуджарат, при който баща уж нападнал с нож съпругата и дъщеря си, защото искали да спят на терасата на къщата си, а не вътре.

#UttarPradesh: A 17-year-old boy and a 16-year-old girl have been found dead in mysterious circumstances in #Rampur district, the police said on Wednesday.



The two, school dropouts, were in a relationship.



Their families were against their relationship since the two belonged… pic.twitter.com/ivtKnih5Rk — IANS (@ians_india) June 7, 2023

"На него не е обърнато внимание", казва Котари. "В Индия хората все още не искат да говорят за домашното насилие."

Тя казва, че нападението в Делхи, където хората са се разминавали с момиче, намушкано многократно с нож от мъжа нападател, е особено тревожно. Тя се опасява, че това говори за апатия на обществото към насилието над жени и момичета, или още по-лошо - за приемане.

"Мисля, че скорошният случай е толкова шокиращ, защото се случи толкова явно на обществено място", казва Котари. "Хората сякаш не виждат нищо нередно в социален план. В какво се е превърнало нашето общество, че един млад мъж може да се чувства така, че може да направи това, а хората наоколо също са съгласни с това?"

Да се научим да живеем с насилието

При липсата на действия Котари и други защитници предупреждават, че младите момичета и жени ще израснат с убеждението, че подобно насилие трябва да се очаква.

"Тези престъпления ги карат да чувстват, че за тях не е безопасно да бъдат във връзки, да упражняват своята автономност", казва тя. "Какво правим, за да защитим правата на младите момичета? Правото им да бъдат в безопасност, правото им да бъдат свободни и правото им да не се страхуват, че тези инциденти няма да се случат."

Йогита Бхаяна, основател на организацията "Хора срещу изнасилванията в Индия", заяви, че е "много жалко", че индийците са се "научили да живеят с подобна ситуация в нашата страна".

Застъпниците казват, че много случаи не се съобщават отчасти поради културата на срам за жертвите в това все още силно патриархално общество и липсата на доверие в полицията.

"Проблемът е огромен. Когато говорим за насилие, основано на пола, той е много по-голям от това, което си мислим", казва Бхаяна.

"Разбира се, че има патриархат, разбира се, че има мизогиния и тя е широко разпространена", каза тя. "Но разликата тук е, че нашите политици не желаят да се ангажират и да говорят. Затова те ще обвиняват хората, докато всъщност не хората, а системите трябва да бъдат обвинявани."

A video is viral on the social media with the claims that the dead girl found in the suitcase in the video was killed by a Hindu and that it's a case of Bhagwa Love Trap. However, the OFI team found out that both the victim and the accused hailed from the same community. It was… pic.twitter.com/XbBq9FOzQN — Only Fact (@OnlyFactIndia) June 3, 2023

Друг източник на разочарование е колко бавно се движат колелата на правосъдието в Индия.

Маливал цитира случай, свързан с изнасилване на 8-месечно момиченце през 2018 г., и факта, че той все още си проправя път през съдилищата, като отражение на дълбочината на проблема.

"Как е възможно едно 8-месечно бебе да бъде изнасилено през 2018 г. и делото му да не е приключило?", попита тя.

Някои активисти казват, че мизогинията е толкова дълбока в патриархалното общество на Индия, че системата проваля всички жени, независимо от техния статус.

Маливал посочи неотдавнашните протести на високопоставени състезателки по борба, които настояват за разследване на твърденията за сексуален тормоз от страна на президента на Индийската федерация по борба (WFI) Брий Бхушан Шаран Сингх, който отрича всички обвинения.

След едноседмична седяща стачка полицията най-накрая регистрира дело през април, четири месеца след подаването на първоначалната жалба. Борците, сред които и някои известни олимпийци, продължиха да протестират по улиците до миналия месец, когато някои от тях бяха изведени и задържани от полицията, която заяви, че не са изпълнили заповедите на служителите.

Маливал предположи, че арестът им допълнително ерозира доверието в полицията и съдебната система.

"Утре, ако едно момиче се сблъска със сексуален тормоз на работното място, как ще може да събере смелост да съобщи за това, защото вече е видяло какво се случва, когато някой съобщи за случая?" - попита тя.

"Когато такива големи звезди на страната ... не получават правосъдие, каква надежда има за когото и да било?"