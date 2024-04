„Нетрадиционната“ любовна история на Чарлз и Камила

К огато Чарлз се ожени за Камила, почти осем години след смъртта на принцеса Даяна, те бяха толкова публично охулени, че кралските помощници се страхуваха, че може да им бъдат хвърлени неща.

И така, на 9 април 2005 г. - точно преди 19 години днес - те се ожениха на малка частна гражданска церемония в Уиндзор.

Макар бракът им да навлиза в 20-ата си година, връзката им датира от почти пет десетилетия до началото на 70-те години.

Сега, повече от година след тяхното управление, животът на краля и кралицата е много различен. Тук поглеждаме назад към тяхната връзка и как тя може да устои на предизвикателствата, пред които са изправени оттук нататък.

