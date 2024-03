Кой е Саймън Доранте-Дей? Австралиецът, който твърди, че е син на Чарлз и Камила

С аймънН Доранте-Дей нашумя по целия свят, след като заяви, че е син на крал Чарлз и Камила.

Но кой е той и от колко време твърди, че е член на кралското семейство ? Ето всичко, което трябва да знаете.

Кой е Саймън Доранте-Дей?

Саймън Доранте-Дей е човекът, който странно твърди, че е син на крал Чарлз и Камила Паркър Боулс .

Австралиецът, който е роден в Обединеното кралство, но сега живее в Куинсланд, твърди, че е бил заченат през 1965 г., когато двамата са били в романтични отношения за първи път.

Reminder that here in Australia is a 57 year old man who claims to be Pa & Cowmilla’s son. For years Simon Charles Dorante-Day has demanded a DNA test to prove this but none has been forthcoming. His adoptive grandparents worked for QE11 & Philip. You can judge for yourself. 👀 pic.twitter.com/9RRH0AI0d1 — Zandi Sussex (@ZandiSussex) February 5, 2024

Той дори е подал документи до Върховния съд в опит да принуди краля и кралицата да направят ДНК тест и е заявил, че ще използва правна помощ, за да бъдат взети на сериозно твърденията му.

Бащата на девет деца вярва, че двойката го е заченала, когато Чарлз е бил само на 17 , а Камила на 18 и по-късно той е бил осиновен от семейство, което е имало връзки с кралското семейство.

Инженерът твърди, че осиновителите му са работили като готвачка и градинар за кралицата и принц Филип и са му казвали „много пъти“, че е син на Чарлз и Камила.

Саймън - който казва, че второто му име е Чарлз като част от условията за осиновяване - е роден в Госпорт, Хемпшир, през април.

Той и преди е твърдял, че кралското семейство е прекарало „години“, криейки се от „истината“.

Не е изненадващо, че нито кралят, нито Камила са отговорили на твърденията му.

Откога той твърди, че е син на принц Чарлз и Камила?

Саймън за първи път направи необичайните твърдения през около 2016 г.

Откакто стана публично достояние със своята луда теория, той сподели многобройни снимки, сравнявайки себе си и сина си с кралските семейства.

Who is Simon Charles Dorante-Day? A DNA test could reveal the truth https://t.co/eJI8D8iKvC via @bodyandsoul_au — S. Wildman (@Swildee) November 2, 2022

Изображенията показват Саймън с Чарлз, Камила, кралицата и принц Филип.

Той дори твърди, че принцеса Даяна е знаела за съществуването му и се е готвила да разкрие това, което Саймън твърди, че е знаела преди трагичната си смърт през 1997 г.

„Вярвам, че Даяна е знаела за моето съществуване и че е сглобила парчетата“, каза Саймън през 2019 г.

„Мисля, че Даяна беше в момент, в който откриваше отговори за живота си, как е била онеправдана и щеше да излезе публично с това.”

Той също така твърди, че е бил потърсен от редица водещи създатели на документални филми от САЩ и Обединеното кралство в седмиците след смъртта на кралица Елизабет II.

55 year old Simon Dorante-Day (pictured in the middle), who was apparently adopted by a family who has ties to Buckingham Palace, is convinced that he is the illegitimate child of Prince Charles and Camilla Parker Bowles.



Do you see resemblance?



PHOTO: Simon Dorante-Day pic.twitter.com/nWqgRsD5L9 — Breakfast Television (@breakfasttv) June 14, 2021

Говорейки пред 7News.com.au, Саймън казва: „През последните седмици бях наводнен с много режисьори на документални филми и филмови компании, желаещи да споделят моята история. Не очаквах това да се случи, но се радвам, че е така. Обмислям офертите им."

„В крайна сметка бих искал да видя историята си в Netflix или подобна платформа за стрийминг и ще се обърна към тях за това. Вече говоря от едно лице, на което имам доверие и е щастлив да действа от мое име."

„Водя случая си по правилните правни канали, но знам, че споделянето на моята история и информирането на възможно най-много хора за твърденията ми ще бъде от ключово значение за това Чарлз и Камила да се справят с претенциите ми."

„Искам ДНК тест и от двамата, както е разпоредено чрез законни средства."

„Ако споделянето на моята история в Netflix или пред по-голяма телевизионна аудитория ще помогне за това, тогава казвам, нека го направим.“

