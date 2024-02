Проклятието на Кохинор: Стана ли жертва Чарлз III на легендата за диаманта

К охинор е известен с това, че е един от най-големите шлифовани диаманти в света. С тегло около 105,6 карата, Кохинор е част от коронарните скъпоценности на Обединеното кралство и понастоящем е собственост на крал Чарлз III и кралица Камила.

През последните няколко века Кохинор е предаван от различни владетели по света - от Южна Индия през Моголите до Афганистан и Пенджаб, а сега и от британските кралски особи.

Знаете ли обаче, че Кохинор, който противно на значението си на персийски език - "планина на светлината", се смята за прокълнат и носи лош късмет на своите притежатели от мъжки пол? А с новината, че британският крал Чарлз III е диагностициран с рак, отново се заговори за проклятието му.

