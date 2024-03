Чарлз III присъства на ежегодната Великденска служба в Уиндзор

Б ританският крал Чарлз Трети днес присъства на ежегодната служба за Великден в Уиндзор, като това бе първата му поява на публично кралско събитие, откакто през февруари беше съобщено, че е диагностициран с рак, предаде Ройтерс.

Седемдесет и пет годишният Чарлз и съпругата му – кралица Камила, пристигнаха с автомобил пред параклиса "Сейнт Джордж" в замъка Уиндзор, където е погребана кралица Елизабет Втора.

King Charles attended the annual Easter church service in Windsor on Sunday, his first appearance at a public royal event since his cancer diagnosis was announced in February.

While the king attended church service, his son Prince William and his family did not. pic.twitter.com/I6SEy5D3Df — Our World (@MeetOurWorld) March 31, 2024

Чарлз беше отложил всичките си публични изяви, откакто Бъкингамският дворец съобщи, че той ще се подложи на лечение от рак, открит през януари при изследвания във връзка с корекционна процедура на увеличената му проста. Допълнителна информация за диагнозата на британския монарх не бе оповестена.

King Charles III Attends Easter Service Amid Cancer Battle https://t.co/Gzt0RJ4IOQ pic.twitter.com/SZwrdSC6sp — Juank (@JCSura) March 31, 2024

Синът на Чарлз – принц Уилям, не присъства на днешната служба. По-рано този месец съпругата му Кейт каза, че след коремна операция през януари ѝ е бил открит рак и че ще се подложи на превантивна химиотерапия.

King Charles and Queen Camilla arrive at St Georges Chapel Windsor for the Easter Service #Easter #KingCharles #QueenCamilla #KingCharles pic.twitter.com/1C7C0sPloB — Lisa Salvin Khan (@Salvinlisakhan) March 31, 2024

Чарлз продължава да изпълнява по-голямата част от непубличните си държавни задължения, като например посрещане на чуждестранни официални лица и редовни срещи с премиера Риши Сунак.

🇬🇧 Smiling on Sunday, King Charles III bathes in the crowds for #Easter2024



King #CharlesIII basked in the sunshine Sunday morning after attending the traditional #Easter church service at St. George's Chapel, west London, presenting a reassuring image two months after his… pic.twitter.com/rOyysr6YkH — TheNewsCluster (@TheNewsCluster) March 31, 2024

Кралят не присъства на службата на Велики четвъртък, но направи аудиообръщение, в което изрази съжалението си, че е отсъствал, и пожела на обществеността щастлив Великден.

* Във видеото: Великобритания празнува Великден с промени в официалните събития

