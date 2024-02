Принц Хари се връща във Великобритания, за да се види с крал Чарлз

П ринц Хари, който живее в САЩ заедно със семейството си, е разговарял с баща си крал Чарлз Трети, след като британският монарх бе диагностициран с рак, и ще го посети във Великобритания през следващите няколко дни, съобщи за британската агенция Пи Ей Медия източник, близък до херцога на Съсекс.

The Duke of Sussex has spoken with the King about his cancer diagnosis and will travel to the UK to see him in the coming days, a source close to Harry said.



