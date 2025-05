Нетаняху: Ще поемем контрол над цялата територия на Газа

И зраел ще поеме контрол "върху цялата територия" на ивицата Газа, заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес, в разгара на военната офанзива в малкия палестински анклав.

(Във видеото: Нетаняху обяви че военната операция на Израел в Газа се разширява)

"Сраженията се засилват и ние бележим напредък. Ще поемем контрол над цялата територия на ивицата", заяви Нетаняху във видео обръщение, публикувано в канала му в "Телеграм".

