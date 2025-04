Синът на Нетаняху напсува Еманюел Макрон

С инът на израелския премиер Бенямин Нетаняху отговори остро на френския президент Еманюел Макрон, след като той обяви, че страната му може да признае Палестина, а по-късно разясни позицията си в социалните мрежи, предаде агенция БГНЕС.

Яир Нетаняху отговори с жаргона „Screw you!“

и призив за независимост на множество френски територии и за „прекратяване на френския неоколониализъм в Африка“.

„Да за независимостта на Нова Каледония! Да за независимост на Френска Полинезия! Да за независимост на Корсика! Да за независимост на Страната на баските! Да за независимост на Френска Гвинея! Да спрем неоимпериализма на Франция в Западна Африка!“, каза Нетаняху-младши, цитиран от Jerusalem Post.

Screw you! Yes to independence of New Caledonia! Yes to independence to French Polynesia! Yes to independence of Corsica! Yes to independence of the Basque Country! Yes to independence of French Guinea! Stop the neo imperialism of France in west Africa! https://t.co/Vwa3a8fN2c