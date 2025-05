Израел поиска МНС да отмени заповедта за арест на Нетаняху

И зраел поиска съдии от Международния наказателен съд (МНС) да отменят заповедите за арест на премиера и бившия министър на отбраната, предаде Ройтерс.

Документите, публикувани снощи на уебсайта на МНС, също показват, че Израел е поискал съдът да нареди на прокуратурата да спре разследването си за предполагаеми престъпления на палестинските територии. Документите са с дата 9 май и са подписани от израелския заместник главен прокурор Гилад Ноам.

МНС издаде на 21 ноември заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната в кабинета му, както и на лидера на "Хамас" Ибрахим ал Масри, за предполагаеми престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на конфликта в Газа.

Israel asks ICC judges to withdraw Netanyahu arrest warrant while it reviews Israeli challenges to its jurisdiction over the conduct in Gaza warhttps://t.co/SIo5sBVQ8X