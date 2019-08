Д ете на 6 години беше хвърлено от 10-я етаж на галерия „Тейт” в Лондон. Заподозрян за опита за убийство на малкото момче е 17-годишен младеж. Полицията няма данни двамата да са се познавали преди инцидента.

Пострадалото дете е с френска националност. Било придружено от майка му. То паднало на покрива на 5-я етаж на сградата, което вероятно спасило живота му. Намира се в болница, в тежко състояние, но вече е стабилизирано.

Инцидентът е станал в неделя следобед. Към мястото веднага бил пратен медицински хеликоптер.

Полицията разглежда случая като опит за убийство. Според властите това е „наистина шокиращ инцидент”, като става въпрос за „изолирано събитие без ясен или очевиден мотив”.

Свидетели разказва, че младежът, хвърлил детето, бил задържан от другите туристи, които се намирали в този момент на наблюдателната площадката на сградата на галерията. Той бил спокоен, не се съпротивлявал и мълчал през цялото време. Мотивите за действията му не са ясни.

Галерия „Тейт” е една от най-известните туристическите атракции в Лондон, като миналата година е била посетена от над 5,9 млн. туристи.

