Огромна пясъчна буря връхлетя щат Аризона (ВИДЕО)

О громна пясъчна буря премина през американския щат Аризона. Националната метеорологична служба на САЩ използва за наименование на тези бури арабската дума „хабуб“, предаде NOVA.
"Хабуб" означава мощна пясъчна или прашна буря, която се появява в пустини в Судан и други части на Африка.
INTENSE ARIZONA HABOOB:— Tyler Sebree ⚡️ (@TylerSebreezy) August 25, 2025
A major dust storm -- or, a haboob -- in Arizona dropped visibility to a matter of feet today. I can't imagine driving and entering one of these!
📹: Bernae Boykin Hitesman pic.twitter.com/D9Au5kkCUj
Според експертите тези явления са опасни и шофьорите трябва да отбия от пътя и да спрат, когато се окажат в бурята. Този вид явления се наблюдават по време на летния мусонен сезон в югозападната част на Съединените щати.
When nature reminds you mad max can happen at any time. First true sandstorm in years. Now let’s hope our roofs don’t blow off. #arizona #sandstorm @abc15 pic.twitter.com/RjSmKgb4qc— Dakota Morgan (@dakotamorgan3) August 26, 2025
Те се формират, когато гръмотевични бури създават низходящи потоци, които вдигат пясък от пустинните райони. Стената от прах се разпространява навън от гръмотевичната буря и обхваща много по-голяма площ от нея.