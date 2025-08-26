Свят

Огромна пясъчна буря връхлетя щат Аризона (ВИДЕО)

Националната метеорологична служба на САЩ използва за наименование на тези бури арабската дума „хабуб"

26 август 2025, 09:15
О громна пясъчна буря премина през американския щат Аризона. Националната метеорологична служба на САЩ използва за наименование на тези бури арабската дума „хабуб“, предаде NOVA.

"Хабуб" означава мощна пясъчна или прашна буря, която се появява в пустини в Судан и други части на Африка.

Според експертите тези явления са опасни и шофьорите трябва да отбия от пътя и да спрат, когато се окажат в бурята. Този вид явления се наблюдават по време на летния мусонен сезон в югозападната част на Съединените щати.

Те се формират, когато гръмотевични бури създават низходящи потоци, които вдигат пясък от пустинните райони. Стената от прах се разпространява навън от гръмотевичната буря и обхваща много по-голяма площ от нея.

Източник: NOVA    
Голям пожар на пристанището в Хамбург, има пострадали

Голям пожар на пристанището в Хамбург, има пострадали

Свят Преди 1 час

Стотици пожарникари са мобилизирани за гасенето на огъня

Тръмп иска затвор за горене на националния флаг на САЩ

Тръмп иска затвор за горене на националния флаг на САЩ

Свят Преди 1 час

Ако са замесени чужденци, при определени обстоятелства визата им също може да бъде отменена

Общият навик на Бил Гейтс и Леонардо да Винчи: Правете го 10 минути на ден и ще мислите ясно

Общият навик на Бил Гейтс и Леонардо да Винчи: Правете го 10 минути на ден и ще мислите ясно

Любопитно Преди 1 час

Леонардо да Винчи и Бил Гейтс споделят един ключов навик, прост, но невероятно ефективен

Министърът на регионалното развитие и АПИ проверяват строителството на АМ "Хемус"

Министърът на регионалното развитие и АПИ проверяват строителството на АМ "Хемус"

България Преди 2 часа

Най-късно до края на септември предстои да бъде пуснат в експлоатация лотът между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци"

Откриват нова детска градина в Костинброд

Откриват нова детска градина в Костинброд

България Преди 2 часа

В нея са обособени шест групи – четири градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца

Малка шепа от тази закуска на ден може да забави стареенето

Малка шепа от тази закуска на ден може да забави стареенето

Любопитно Преди 2 часа

Звучи шантаво, но една лека закуска може да ви помогне да живеете по-дълго

xAI на Мъск поде съдебна битка срещу OpenAI и Apple

xAI на Мъск поде съдебна битка срещу OpenAI и Apple

Технологии Преди 2 часа

Мъск смята, че двете компании вредят на Grok и конкуренцията

Русия разполага стелт изтребители на фронтовата линия близо до Китай

Русия разполага стелт изтребители на фронтовата линия близо до Китай

Свят Преди 2 часа

Китай се превърна във втората страна след САЩ, която развива два вида стелт изтребители - J-20 и J-35A

„Български пощи“ преустановяват временно приемането на всички пратки за САЩ

„Български пощи“ преустановяват временно приемането на всички пратки за САЩ

България Преди 2 часа

Причината е в планираните промени от администрацията на страната, свързани с митническото обслужване на влизащите там пратки

26 август: Когато историята горя – Партийният дом в пламъци

26 август: Когато историята горя – Партийният дом в пламъци

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне</p>

Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне

България Преди 3 часа

​Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Тръмп каза, че би могъл да разположи войници в Чикаго

Тръмп каза, че би могъл да разположи войници в Чикаго

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Може да чакаме, а може и да не чакаме

Тръмп заплаши Русия с „много големи последици“

Тръмп заплаши Русия с „много големи последици“

Свят Преди 11 часа

Тръмп посочи, че Путин изпитва „огромната неприязън“ към украинския президент

Украйна осъди руски агент на 15 години затвор

Украйна осъди руски агент на 15 години затвор

Свят Преди 11 часа

Докато се е преструвал, че е жена, агентът е опитвал да установи координатите на евентуални цели за удари

Проверяват отново полицаите от инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Проверяват отново полицаите от инцидента с АТВ в Слънчев бряг

България Преди 12 часа

Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите

Жестока мода в Турция - операции за намаляване на ръста

Жестока мода в Турция - операции за намаляване на ръста

Свят Преди 12 часа

По време на процеса на заздравяване трябва да се използва проходилка или инвалидна количка

