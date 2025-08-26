Любопитно

Експерти разкриват коя е напитката, която може да провали почивката ви

От коктейли до фрешове – качеството на водата се различава в отделните страни и може да изложи туристите на риск от заболяване

26 август 2025, 11:16
Експерти разкриват коя е напитката, която може да провали почивката ви
П очивките обикновено са време за отмора и откъсване от ежедневните задължения, но има един важен фактор, на който пътуващите трябва да обърнат особено внимание – приемът на вода.

„Внимавайте какви течности консумирате, докато пътувате“, казва пред USA Today Кай Глушак, главен медицински директор на AXA Partners North America. „Това е особено важно в развиващите се страни и в държави с ограничени ресурси, където е трудно да се гарантират добри хигиенни практики.“

Разликата между чешмяната вода и другите напитки, предлагани по време на ваканция, е в стандартите и регулациите. В някои държави не може да се гарантира, че водата е безопасна за пиене, което крие сериозни здравни рискове.

Замърсената вода например може да причини т.нар. пътническа диария, която води до стомашни спазми. „Повечето случаи отминават за няколко дни“, обяснява Глушак. „Но дори краткотрайният дискомфорт може да развали дългоочакваното пътуване.“

За да облекчат симптомите, експертите съветват да се поддържа добра хидратация чрез бутилирана вода, електролити или бистър бульон, както и при нужда да се приемат безрецептурни лекарства.

Ако обаче симптомите се влошат – диария повече от два дни, температура над 38°C, признаци на дехидратация или черни/кървави изпражнения – задължително трябва да се потърси медицинска помощ.

Най-сигурната превенция е да носите електролити със себе си и да разчитате предимно на бутилирани напитки. Освен това експертите предупреждават и за консумацията на алкохол, който в горещ климат засилва дехидратацията.

„Алкохолът може да влоши симптомите и дори да предизвика сериозни проблеми като панкреатит, особено ако се комбинира с тежки ястия“, казва Джон Гобелс, главен оперативен директор на Medjet, пред USA Today. „Моят съвет е да се консумира умерено.“

Дори популярната ваканционна напитка маргарита може да крие неочаквани рискове. Освен че съдържа алкохол, тя може да предизвика и т.нар. „изгаряне от маргарита“. Това е вид фототоксична реакция (фитофотодерматит), която възниква, ако сок от лайм попадне върху кожата и след това тя бъде изложена на слънце.

„Терминът „фито“ означава растение, „фото“ – светлина, а „дерматит“ – възпаление на кожата“, обяснява д-р Кийра Бар, дерматолог с двоен сертификат, пред Healthline.

Най-често реакцията се появява, ако след престой на слънце кожата влезе в контакт с лаймов сок. Причината е веществото фурокумарин, съдържащо се в цитрусовите плодове и някои зеленчуци като целина, което реагира с ултравиолетовите А лъчи.

Обривът се появява в рамките на 24 часа и може да се превърне в болезнени мехури след ден-два. В някои случаи състоянието изисква спешна медицинска намеса, особено ако е използвано голямо количество лаймов сок.

