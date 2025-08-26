Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Ж ертва на сексуално насилие над деца призова Илон Мъск да спре разпространението на връзки с изображения на нейното насилие, които се публикуват в социалната му платформа X.

„Да чуя, че моето страдание – и това на толкова други – все още се разпространява и дори се търгува тук, е отвратително“, казва „Зора“ (псевдоним), която живее в САЩ и е била малтретирана за първи път преди повече от 20 години.

„Всеки път, когато някой продава или споделя материали с насилие над деца, той всъщност подхранва първоначалното, ужасяващо престъпление.“

От X заявяват, че имат „нулева толерантност към материали със сексуално насилие над деца“ и че борбата с подобни злоупотреби остава „основен приоритет“.

BBC откри изображения на Зора в рамките на разследване за глобалната търговия с подобни материали – индустрия, оценена на милиарди долари от Childlight, Глобалния институт за защита на децата.

Файловете бяха част от хиляди снимки и видеа, предлагани за продажба чрез акаунт в X. Свързахме се с търговеца през приложението Telegram, което ни отведе до банкова сметка на човек в Джакарта, Индонезия.

Зора за пръв път е била насилена от член на семейството си. Колекцията от снимки с нейното страдание е придобила печална известност сред педофилски мрежи, които събират и разменят подобно съдържание. Много други жертви преживяват същото – кадрите на тяхното насилие продължават да циркулират и днес.

„Моето тяло не е стока. Никога не е било и никога няма да бъде“, казва тя.

„Хората, които разпространяват този материал, не са странични наблюдатели, а съучастници.“

Проследяване на акаунта в X

Първоначално кадрите с насилието над Зора са били достъпни само в т.нар. тъмна мрежа. Днес тя е принудена да живее с мисълта, че връзки към тях се разпространяват открито в X.

Социалните мрежи се опитват да премахват незаконни материали, но мащабът на проблема е огромен. Миналата година Националният център за изчезнали и експлоатирани деца в САЩ (NCMEC) е получил над 20 милиона сигнала от технологични компании за подобно съдържание.

От BBC потърсиха и групата Anonymous, чиито активисти се борят срещу търговията с кадри на насилие над деца в X. Един от тях каза, че ситуацията „е толкова тежка, колкото винаги е била“.

Той насочи вниманието към конкретен акаунт в X, който използваше снимка на истинско дете като профилна. На пръв поглед нямаше нищо неприлично, но текстът и емотиконите в биографията ясно подсказваха, че собственикът продава материали с насилие над деца, и съдържаше връзка към Telegram.

Търговецът, базиран в Индонезия, предлагаше „VIP пакети“ – колекции от снимки и видеа – на клиенти по целия свят. Анонимният активист съобщи, че търговецът е управлявал над 100 сходни акаунта. Дори след премахването на някои от тях, бързо се появявали нови.

Когато се свързахме с него, търговецът заяви, че разполага с „хиляди видеа и изображения“.

BBC предаде мостри от материалите на експертите от Канадския център за закрила на децата (CCCP) в Уинипег, които по закон имат право да ги преглеждат. Техният технически директор Лойд Ричардсън обясни:

„Акаунтът в Telegram беше като каталог – колаж от файлове с различни жертви. Ставаше дума за хиляди изображения.“

Сред тях бяха и снимки на Зора.

Личната битка на Зора

Нейният насилник в САЩ е осъден преди години, но кадрите вече са разпространени по цял свят.

„През годините се опитах да преодолея миналото си и да не му позволя да определя бъдещето ми, но извършителите и преследвачите все намират начин да държат тази мръсотия жива“, казва тя.

Докато пораства, насилници успяват да разкрият самоличността ѝ и започват да я заплашват онлайн. „Чувствам се преследвана заради престъпление, което ми отне детството“, добавя тя.

Откриването на търговеца

За да идентифицира продавача на снимки на Зора, журналисти от ВВС се представиха за купувачи, а той е изпратил банкови данни и онлайн сметка на негово име.

Анонимен активист откри, че същото име е свързано и с други финансови преводи и банкова сметка, а човек със същото име има адрес в покрайнините на Джакарта.

Продуцент на ВВС в града се срещна с мъж на този адрес. Изправен пред доказателствата, той заяви

„Не знам нищо за това.“

Мъжът потвърди, че една от сметките е негова, но твърдеше, че е открита за ипотечна сделка и оттогава не е използвана. Той отрече връзка с останалите сметки и преводи.

Не е ясно дали и доколко този човек е замесен.

Публикациите в X често използват хаштагове, познати на педофилите, и съдържат изрязани версии на известни кадри, за да изглеждат по-малко подозрителни.

Реакцията на платформите

Илон Мъск заяви, че премахването на материали с насилие над деца е негов „основен приоритет“, когато придоби X (тогава Twitter) през 2022 г.

„Добре е, че можем да изпратим сигнал за сваляне и акаунтът бива премахнат, но това е само минималното усилие“, казва Лойд Ричардсън от CCCP. „Проблемът е, че същите хора се връщат след дни с нов акаунт.“

От X заявиха: „Имаме нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца. Инвестираме постоянно в усъвършенствани системи за откриване, които ни позволяват бързо да реагираме срещу съдържание и акаунти, нарушаващи правилата ни. Работим в тясно сътрудничество с NCMEC и подкрепяме правоприлагащите органи.“

От Telegram съобщиха, че „всички канали се модерират“ и че до момента през 2025 г. са забранили над 565 000 групи и канали, свързани с подобно съдържание. Компанията твърди, че разполага с над хиляда модератори и проактивно премахва материали, преди да стигнат до потребителите.