От „кучешка поза“ до „разбиване на масло“: Топ секс пози за изгаряне на калории

К ой има нужда от фитнес зала, когато спалнята може да се превърне в тренажор?

Горещите и страстни мигове между чаршафите не само обогатяват любовния ви живот – те могат да се превърнат и в изпотяваща тренировка, която изгаря калории и ви оставя по-леки на кантара.

Влезте в NowPatient. Доставчикът на телездравни услуги създаде нов, забавен „калкулатор за сексуална активност“, който показва колко калории изгаряте във всяка поза. Но експертите предупреждават – не скачайте в леглото на празен стомах или жадни.

„Уверете се, че сте се нахранили и хидратирали, защото за да получите реална тренировка от секса, е добре да се стремите към поне 30 минути активност“, казва пред The Healthy Ема Хюит, сертифициран секс педагог. Това обаче не е лесно – едно проучване показва, че средната хетеросексуална среща трае едва около пет минути и половина.

С други думи, ако искате да превърнете секса в истинска фитнес сесия, ще трябва да надскочите „бързите срещи“.

„Разбиване на масло“ – изгарят се най-много калории

Най-високо класираната поза в калкулатора на NowPatient е „разбиването на масло“. Единият партньор лежи по гръб с повдигнати бедра и крака в позиция, наподобяваща йога стойка на раменете, докато другият кляка над главата му и прониква отгоре.

Позата, известна още като „клек-тръстър“, дава на проникващия партньор сериозна тренировка за долната част на тялото – цели 211 калории за 30 минути. Приемащият също не остава пощаден: ангажира корем, гръб и рамене, като според оценки изгаря около 106 калории. Допълнителен бонус?

„Тази поза е страхотна за дълбоко проникване, както и за стимулация на G-точката или P-точката“, казва инструкторката по секс и кинк Джулиета Киарамонте пред Men’s Health.

Но има уловка: „Ако имате затруднения с гъвкавостта, с телесната сила или не обичате да сте в компресирани, почти обърнати позиции, тогава „разбиването на масло“ не е за вас“, предупреждава Киарамонте.

Секс в изправено положение – второто място по изгаряне на калории

Ако горната поза ви се струва прекалено акробатична, опитайте секс в изправено положение. Тази техника е на второ място по калорийно изгаряне – 198 калории за проникващия и 145 за приемащия партньор.

Изправената поза изисква сила на торса, баланс и стабилност на горната част на тялото, особено за партньора, който вдига тежестта. Но има и недостатък – според изследване това е една от най-неблагоприятните пози за женски оргазъм, като едва 17% от жените достигат кулминация.

Източник: Getty images/ iStock

„Кучешка поза“ – удоволствие и калории

Третото място в класацията е за добре познатата „кучешка поза“. Тя позволява на проникващия партньор да изгори около 182 калории за 30 минути, а на приемащия – около 103.

В тази поза човекът на четири крака натоварва седалищните мускули и квадрицепсите, докато партньорът получава добра кардио тренировка, особено ако увеличи темпото. И нещо повече – проучвания показват, че „кучешката поза“ е водеща по процент женски оргазми: цели 79% от дамите достигат върха.

Други пози за топене на калории в спалнята

След „кучешката поза“ идва „коленичащата количка“ – динамична поза, при която единият партньор е на четири крака, а другият го повдига за бедрата. Проникващият изгаря около 167 калории, а приемащият – 149 за половин час.

На пето място е лотосът – чувствена прегръдка лице в лице. Тук двамата партньори получават умерена, но ефективна тренировка за корем, бедра и ханш, докато изгарят около 148 калории.

Други енергични пози, които минават границата от 100 калории на 30 минути, са „орелът“, „краката нагоре“ и „лъжицата“.

След тях калорийното изгаряне започва да намалява. „69“ носи едва 78 калории, клек-позата – 50, обратната каубойка – 48. На последно място е класическата каубойка с едва 39 калории за половин час.

Източник: iStock/Getty Images

А какво да кажем за прелюдията?

Има и един фактор, който калкулаторът на NowPatient не включва, а именно – прелюдията. Изследванията сочат, че оралният секс, целувките, гушкането и галенето значително увеличават общото калорийно изгаряне. Всъщност жена с тегло 70 килограма може да изгори около 145 калории само от 30-минутен еротичен масаж.