Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

При подаване на светлинен и звуков сигнал водачът не е изпълнил разпореждането и продължил движението си

26 август 2025, 11:14
Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа
Източник: iStock photos/Getty images

С лужители на Районното управление на полицията в Павликени работят по установяване водача на лек автомобил, неизпълнил полицейско разпореждане и предизвикал катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Вчера, малко след полунощ, в Павликени е предприета проверка на лек автомобил. При подаване на светлинен и звуков сигнал водачът не е изпълнил разпореждането и продължил движението си.

При последвал обход превозното средство е установено на близка улица, блъснато в друга лека кола. В него са установени двама души, един от които непълнолетен.

Предстои да се изясни кой е стоял зад волана.

Автомобилът е иззет и е образувано досъдебно производство.

Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков    
павликени полиция шофьор катастрофа
Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра
25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен
„Мамо, не плачи": Украински журналист е освободен след три години плен в Русия
Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Любопитно Преди 9 минути

Находки са били използвани за потвърждаване на вече съществуващи легенди за гиганти, герои и чудовища

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Любопитно Преди 17 минути

Изглежда, че Мелания е имала предчувствие и го е описала подробно

Тази напитка може да провали почивката ви

Експерти разкриват коя е напитката, която може да провали почивката ви

Любопитно Преди 53 минути

От коктейли до фрешове – качеството на водата се различава в отделните страни и може да изложи туристите на риск от заболяване

.

Жилищните кредити у нас достигнаха 29,6 млрд. лв. – ръст от 27,4% за година

България Преди 1 час

Така домакинствата все по-осезаемо се превръщат в ключов играч в банковото кредитиране

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Свят Преди 1 час

Илон Мъск заяви, че премахването на материали с насилие над деца е негов „основен приоритет“, когато придоби X

От „кучешка поза“ до „разбиване на масло“: Топ секс пози за изгаряне на калории

От „кучешка поза“ до „разбиване на масло“: Топ секс пози за изгаряне на калории

Любопитно Преди 1 час

Забавен „калкулатор за сексуална активност“ показва колко калории изгаряте във всяка поза

Зоуи Кравиц

Ето я новата звездна двойка – Хари Стайлс и Зоуи Кравиц

Любопитно Преди 1 час

Дваойката е била снимана да се наслаждава на романтична разходка в Италия

Първата чанта Birkin се продаде за рекордните 10 милиона долара

Първата чанта Birkin се продаде за рекордните 10 милиона долара

Любопитно Преди 1 час

Японският предприемач Шинсуке Сакимото е купувачът на емблематичния дамски аксесоар

,

ЕС с препоръка: България да засили социалното подпомагане

България Преди 1 час

Обезщетенията за безработица и социалните помощи са сред най-ниските у нас

Почина eмблематичният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре

Почина eмблематичният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре

България Преди 1 час

Скръбната вест съобщиха от Клуба на фоторепортерите

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

Свят Преди 1 час

Възстановяването на източените от ЕС блата може да спре и руските танкове, и замърсяването на планетата

Президентът на Южна Корея И Дже Мьонг и президентът на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом

Доналд Тръмп към Сеул: Ще разговарям с Ким Чен-ун за мир на Корейския полуостров

Свят Преди 1 час

Президентите на САЩ и Южна Корея обсъдиха мира на Корейския полуостров

Внимавайте с храната, стомашните вируси са активни в края на лятото

Внимавайте къде и каква храна консумирате, стомашно-чревните вируси са активни в края на лятото

България Преди 1 час

Какви съвети даде епидемиологът д-р Христиана Бацелова

Какво ще е бъдещето на света в последната седмица на „Великият понеделник“

Какво ще е бъдещето на света в последната седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 1 час

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

"Съветвам ви, спасявайте се": Как се евакуират край Покровск

"Съветвам ви, спасявайте се": Как се евакуират край Покровск

Свят Преди 2 часа

Хората от региона се евакуират, макар повечето да не искат да заминават

Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

България Преди 2 часа

Важно е потребителят да свери показанията на уредите в жилището си с тези, които топлинният счетоводител е вписал в изравнителната сметка

