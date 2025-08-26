Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

С лужители на Районното управление на полицията в Павликени работят по установяване водача на лек автомобил, неизпълнил полицейско разпореждане и предизвикал катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Вчера, малко след полунощ, в Павликени е предприета проверка на лек автомобил. При подаване на светлинен и звуков сигнал водачът не е изпълнил разпореждането и продължил движението си.
При последвал обход превозното средство е установено на близка улица, блъснато в друга лека кола. В него са установени двама души, един от които непълнолетен.
Предстои да се изясни кой е стоял зад волана.
Автомобилът е иззет и е образувано досъдебно производство.