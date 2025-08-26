Почина eмблематичният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре

Ф отожурналистът Георги Цветков - Гошоре си е отишъл от този свят, съобщиха от Клуба на фоторепортерите.

„Гошоре беше една от емблемите в професията! Отразявал значимите събития от 70-те г. на м. в. през прехода до най-новата ни история“, казват колегите му.

Те припомнят, че снимките му са на челните страници на в. „Труд“ повече от 33 г. Член на СБЖ, с десетки международни и национални награди за фотожурналистика и художествена фотография.

Георги Цветков е роден през 1946 г. в София, където завършва фотография в Техникума по фотография и полиграфия. Работил е за редица издания.