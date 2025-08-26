България

Жилищните кредити у нас достигнаха 29,6 млрд. лв. – ръст от 27,4% за година

Така домакинствата все по-осезаемо се превръщат в ключов играч в банковото кредитиране

26 август 2025, 11:09
Жилищните кредити у нас достигнаха 29,6 млрд. лв. – ръст от 27,4% за година
Източник: Getty images/ iStock

Ж илищните кредити у нас продължават да нарастват с ускорени темпове. Към края на юли 2025 г. те вече възлизат на 29,6 млрд. лева, показват данните на Българската народна банка. Това е 27,4% ръст на годишна база, което означава над 6 млрд. лева повече в сравнение със същия месец на миналата година, съобщи pariteni.bg.

Това развитие затвърждава тенденцията ипотеките да бъдат основен двигател на кредитния пазар. Според анализатори, силното търсене на жилища и сравнително благоприятните условия за кредитиране са основните фактори, които държат този сегмент във възходяща линия. Темпът дори се ускорява спрямо юни, когато беше отчетен ръст от 26,8%.

Общият обем на заемите на домакинствата, включително жилищни и потребителски, достига 52 млрд. лева в края на юли. Това се равнява на 23,7% от прогнозния БВП на страната, като годишното увеличение е 20,9%. Така домакинствата все по-осезаемо се превръщат в ключов играч в банковото кредитиране.

Макар потребителските заеми също да нарастват – с 13,6% до 20,5 млрд. лева – темпът им леко се забавя, което подсказва по-предпазливо потребителско поведение.

Експерти предупреждават, че при продължаващ толкова висок ръст на ипотечното кредитиране, в комбинация с възможни промени в лихвените нива след влизането в еврозоната, може да се увеличат рисковете за част от кредитополучателите.

Въпреки това банковата система остава стабилна, а активното кредитиране отразява както доверие в пазара, така и стремеж на домакинствата да осигурят жилище в условия на растящи цени на имотите.

Източник: pariteni.bg    
Жилищни кредити Ипотеки Ръст на кредитите БНБ Домакинства Банково кредитиране Потребителски кредити Рискове Еврозона Цени на имотите
Последвайте ни

По темата

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“

Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях

Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях

carmarket.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 1 ден
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 1 ден
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 1 ден
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Любопитно Преди 9 минути

Находки са били използвани за потвърждаване на вече съществуващи легенди за гиганти, герои и чудовища

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Любопитно Преди 17 минути

Изглежда, че Мелания е имала предчувствие и го е описала подробно

Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

България Преди 55 минути

При подаване на светлинен и звуков сигнал водачът не е изпълнил разпореждането и продължил движението си

<p>ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин</p>

ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин - залага надежди на Тръмп

Свят Преди 56 минути

Докато Брюксел чака дали Белият дом ще засили вторичните санкции, Украйна нанася удари по ключова енергийна инфраструктура в Русия

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Свят Преди 1 час

Илон Мъск заяви, че премахването на материали с насилие над деца е негов „основен приоритет“, когато придоби X

Зоуи Кравиц

Ето я новата звездна двойка – Хари Стайлс и Зоуи Кравиц

Любопитно Преди 1 час

Дваойката е била снимана да се наслаждава на романтична разходка в Италия

Първата чанта Birkin се продаде за рекордните 10 милиона долара

Първата чанта Birkin се продаде за рекордните 10 милиона долара

Любопитно Преди 1 час

Японският предприемач Шинсуке Сакимото е купувачът на емблематичния дамски аксесоар

,

ЕС с препоръка: България да засили социалното подпомагане

България Преди 1 час

Обезщетенията за безработица и социалните помощи са сред най-ниските у нас

Почина eмблематичният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре

Почина eмблематичният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре

България Преди 1 час

Скръбната вест съобщиха от Клуба на фоторепортерите

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

Свят Преди 1 час

Възстановяването на източените от ЕС блата може да спре и руските танкове, и замърсяването на планетата

Президентът на Южна Корея И Дже Мьонг и президентът на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом

Доналд Тръмп към Сеул: Ще разговарям с Ким Чен-ун за мир на Корейския полуостров

Свят Преди 1 час

Президентите на САЩ и Южна Корея обсъдиха мира на Корейския полуостров

Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс

Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс

Свят Преди 1 час

Вече повече от две десетилетия тя остава озадачаваща, противоречива и, колкото и изненадващо да звучи, обичана фигура – особено сред британските жени

<p>Внимавайте с храната,&nbsp;стомашните вируси са активни в края на лятото</p>

Внимавайте къде и каква храна консумирате, стомашно-чревните вируси са активни в края на лятото

България Преди 1 час

Какви съвети даде епидемиологът д-р Христиана Бацелова

Какво ще е бъдещето на света в последната седмица на „Великият понеделник“

Какво ще е бъдещето на света в последната седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 1 час

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

"Съветвам ви, спасявайте се": Как се евакуират край Покровск

"Съветвам ви, спасявайте се": Как се евакуират край Покровск

Свят Преди 2 часа

Хората от региона се евакуират, макар повечето да не искат да заминават

Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

България Преди 2 часа

Важно е потребителят да свери показанията на уредите в жилището си с тези, които топлинният счетоводител е вписал в изравнителната сметка

Всичко от днес

От мрежата

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Скръбна вест за Райна Кабаиванска – оперната прима загуби своя съпруг

Edna.bg

Денислава от "Игри на волята" показа новото си гадже в СНИМКИ с народни носии

Edna.bg

Николета блесна полугола из софийските улици

Gong.bg

Антъни Гордън се извини публично на Ван Дайк

Gong.bg

Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Nova.bg

Протестът за починалата родилка в Русе ескалира: Близки нахлуха в болницата

Nova.bg