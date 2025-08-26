Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Самолет от летище „Хийтроу“ в Лондон с 311 души на борда извърши аварийно кацане в Русия тази сутрин, съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail). Boeing 777-39L(ER) е претърпял „отказ на двигател“ и е поискал да кацне в Нижневартовск, Сибир.

Кадри показват самолета на Air China – пътуващ за Пекин – при кацането в отдалечения град в Ханти-Мансийския автономен окръг. Не е ясно колко британски граждани се намират на борда на авариралия самолет.

Полетът е излетял от „Хийтроу“ в 22:43 ч. местно време и е кацнал в Нижневартовск в 8:17 ч. местно време (3:17 ч. британско време). Според съобщенията,

руските власти са отказали да позволят на пътниците от полет CA856/CCA856 да слязат от самолета след аварийното кацане.

Руски източници уточняват, че на борда е имало 265 души, включително 15 души екипаж, а не 311, както първоначално беше съобщено.

По данни на изданието Baza на борда „не е имало паника“.

A Boeing airplane flying the London — Beijing route made an emergency landing in Nizhnevartovsk.



"The Air China flight from Beijing to London decided to land at a reserve airfield in Russia due to a malfunction of one of the engines" — Rosaviatsia

Очевидец разказва: „Летищните служби бяха в повишена готовност за този неочакван гост. Не всяка година такъв полет от Великобритания пристига в Нижневартовск. Но те реагираха бързо – веднага беше докарана подходяща стълба към самолета. Какво ще се случи по-нататък, още е ясно“.

По думите му

най-вероятно компанията ще изпрати резервен самолет с техници и резервни части,

тъй като местните техници няма да могат да ремонтират толкова голям лайнер в Нижневартовск.

Докато британските и други западни авиокомпании вече не летят над Русия заради войната на Владимир Путин срещу Украйна, китайските авиолинии, които летят между Великобритания и Китай, все още използват руския въздушен коридор.

Baza предупреждава, че пътниците могат да се изправят пред сериозни трудности след кацането в петролния град, който се намира на 2310 километра източно от Москва. „Също така не е ясно къде ще бъдат настанени толкова много пътници, докато резервният самолет пристигне“, съобщава изданието.

Flight from London Heathrow forced to land in Russia after 'engine failure'

„Ще бъде трудно всички хора да бъдат побрани в залата за изчакване на местното летище. Ако визовите правила бъдат отменени и бъде осигурен достъп до местни хотели, британските пътници няма да могат да използват кредитните си карти, които не работят в Русия заради санкциите“,

пише още Baza.

Според настоящите препоръки на британското външно министерство, пътуванията до Русия са крайно нежелателни, като се предупреждава, че чужденци могат да бъдат задържани или съдени за дейности, възприемани като „противопоставящи се на руските интереси“.

Отчетено е, че пилотите са избрали Нижневартовск „заради перфектните метеорологични условия в този момент и заради много дългата писта, което го прави най-добрият вариант сред близките летища за толкова голям самолет“.

Уралската транспортна прокуратура потвърди аварийното кацане.