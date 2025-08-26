България

Назначават нов заместник-министър на правосъдието

Стоян Лазаров влиза в екипа на Георги Георгиев

Обновена преди 19 минути / 26 август 2025, 11:41
Назначават нов заместник-министър на правосъдието
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

Н а днешното си заседание прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно освободи Стоян Лазаров от длъжността „заместник на административния ръководител – заместник военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура“ и го назначи за заместник-министър на правосъдието. 

Освобождаването му като заместник на военно-апелативния прокурор е по молба на премиера Росен Желязков, а кандидатурата му за заместник-министър на правосъдието е предложена от Георги Георгиев, титуляр на позицията. 

До момента той има двама заместници – Спаска Кинчева и Михаела Мечкунова.

Източник: Марин Колев, БТА    
Последвайте ни

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“

Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях

Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях

carmarket.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 1 ден
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 1 ден
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 1 ден
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Любопитно Преди 8 минути

Находки са били използвани за потвърждаване на вече съществуващи легенди за гиганти, герои и чудовища

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Любопитно Преди 16 минути

Изглежда, че Мелания е имала предчувствие и го е описала подробно

Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

България Преди 54 минути

При подаване на светлинен и звуков сигнал водачът не е изпълнил разпореждането и продължил движението си

<p>ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин</p>

ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин - залага надежди на Тръмп

Свят Преди 55 минути

Докато Брюксел чака дали Белият дом ще засили вторичните санкции, Украйна нанася удари по ключова енергийна инфраструктура в Русия

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Свят Преди 1 час

Илон Мъск заяви, че премахването на материали с насилие над деца е негов „основен приоритет“, когато придоби X

От „кучешка поза“ до „разбиване на масло“: Топ секс пози за изгаряне на калории

От „кучешка поза“ до „разбиване на масло“: Топ секс пози за изгаряне на калории

Любопитно Преди 1 час

Забавен „калкулатор за сексуална активност“ показва колко калории изгаряте във всяка поза

Зоуи Кравиц

Ето я новата звездна двойка – Хари Стайлс и Зоуи Кравиц

Любопитно Преди 1 час

Дваойката е била снимана да се наслаждава на романтична разходка в Италия

Първата чанта Birkin се продаде за рекордните 10 милиона долара

Първата чанта Birkin се продаде за рекордните 10 милиона долара

Любопитно Преди 1 час

Японският предприемач Шинсуке Сакимото е купувачът на емблематичния дамски аксесоар

,

ЕС с препоръка: България да засили социалното подпомагане

България Преди 1 час

Обезщетенията за безработица и социалните помощи са сред най-ниските у нас

Почина eмблематичният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре

Почина eмблематичният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре

България Преди 1 час

Скръбната вест съобщиха от Клуба на фоторепортерите

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

Свят Преди 1 час

Възстановяването на източените от ЕС блата може да спре и руските танкове, и замърсяването на планетата

Президентът на Южна Корея И Дже Мьонг и президентът на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом

Доналд Тръмп към Сеул: Ще разговарям с Ким Чен-ун за мир на Корейския полуостров

Свят Преди 1 час

Президентите на САЩ и Южна Корея обсъдиха мира на Корейския полуостров

Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс

Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс

Свят Преди 1 час

Вече повече от две десетилетия тя остава озадачаваща, противоречива и, колкото и изненадващо да звучи, обичана фигура – особено сред британските жени

<p>Внимавайте с храната,&nbsp;стомашните вируси са активни в края на лятото</p>

Внимавайте къде и каква храна консумирате, стомашно-чревните вируси са активни в края на лятото

България Преди 1 час

Какви съвети даде епидемиологът д-р Христиана Бацелова

Какво ще е бъдещето на света в последната седмица на „Великият понеделник“

Какво ще е бъдещето на света в последната седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 1 час

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

"Съветвам ви, спасявайте се": Как се евакуират край Покровск

"Съветвам ви, спасявайте се": Как се евакуират край Покровск

Свят Преди 2 часа

Хората от региона се евакуират, макар повечето да не искат да заминават

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Скръбна вест за Райна Кабаиванска – оперната прима загуби своя съпруг

Edna.bg

Денислава от "Игри на волята" показа новото си гадже в СНИМКИ с народни носии

Edna.bg

Николета блесна полугола из софийските улици

Gong.bg

Антъни Гордън се извини публично на Ван Дайк

Gong.bg

Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Nova.bg

Протестът за починалата родилка в Русе ескалира: Близки нахлуха в болницата

Nova.bg