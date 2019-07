М алко дете почина, след като беше бутнато на релсите заедно с майка си, пред влак на централната гара във Франкфурт, съобщават водещи световни медии.

Във видеото – вижте кадри от антитерористично учение на централната гара във Франкфурт.

Осемгодишното момче и неговата 40-годишна майка бяха блъснати точно при пристигането на високоскоростен влак. Полицията съобщи, че детето е било ударено от влака и е загинало на място.

Майка му успя да избяга и да се изкачи обратно на перона. Откарана е в болница, но няма данни за наранявания. За нападението е арестуван мъж на 40 години.

Полицията съобщи, че предварителните данни сочат, че заподозреният се е опитал да избута и друг човек, но безуспешно, след като блъснал майката с детето.

После предполагаемият извършител се опитал да избяга, но бил задържан от хората на перона, докато дойдат полицаи.

Говорителят Франкфуртската полиция съобщи, че изглежда няма никаква връзка между арестувания мъж и жертвите.

