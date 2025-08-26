Първата чанта Birkin се продаде за рекордните 10 милиона долара

П родажбата на първата чанта Hermès Birkin се превърна в едно от най-забележителните събития в света на аукционите, пише CNN.

Наддаването, в което се включиха девет участници, започна от 1 милион евро и още тогава чантата бе обявена за най-скъпия дамски аксесоар в историята. Когато офертите достигнаха 6 милиона евро, в обичайно сдържаната парижка зала на „Сотбис“ избухнаха аплодисменти.

Финалната цена на чантата е 7 милиона евро, а след допълни такси е 10,1 милиона долара.

На повече от 9000 км от Париж японският предприемач Шинсуке Сакимото осъзнаваше мащаба на това, което току-що е направил.

„Това е най-скъпата ми покупка“, призна той в първото си голямо интервю след сделката. „Беше вълнуващо, но и ми се догади.“

Сакимото е основател и главен изпълнителен директор на Valuence Holdings — компания за препродажба на луксозни стоки, сред които и дизайнерски чанти втора употреба. Те струват значително по-малко от историческия Birkin, но често се продават за хиляди долари.

What it feels like to spend $10M on a handbag, according to the man who did it. By @oscarholland:https://t.co/B0Hi9SgSlc — CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) August 7, 2025

Преди да влезе в бизнеса, Сакимото е бил професионален футболист в японската Висша лига, но се отказва едва на 22 години, след като клубът му го освобождава. През 2004 г. отваря първия си магазин за препродажба на луксозни стоки в Осака, а седем години по-късно основава Valuence.

Бившият спортист и днес гледа на всичко с духа на състезател. Разказвайки за търга от офиса си в Токио, той нарича конкурентите си „противници“ и „врагове“. Дори когато офертите надхвърлили първоначалния му бюджет, Сакимото настоявал неговият представител да реагира мигновено: „Отговори след три до пет секунди. Трябваше да сме агресивни.“

„Разработвахме стратегия как да нанесем психологически удар на съперниците и да ги накараме да се откажат.“

Who is Valuence? The $10M original Hermès Birkin buyers

It is the kind of story that makes even the most seasoned fashion insiders do a double-take.



Read more https://t.co/IlIjuUmV3R pic.twitter.com/FJvLyAKg1T — Prestige Magazine (@Prestige_Mag) August 4, 2025

Инвестиция с дълъг хоризонт

Сакимото признава, че е мечтал два пъти за победата още преди търга. „Влязохме с увереност и някак си сякаш бяхме избрани от модните богове да притежаваме първия Birkin,“ казва той.

Но отвъд емоцията стои ясно изчислена инвестиция.

'IT REALLY MADE ME SICK TO MY STOMACH'



The businessman who shelled out a whopping $10 million (P573 million) to buy the original Hermès Birkin, owned by Jane Birkin herself, admitted that the purchase was hard to stomach. pic.twitter.com/9AsBAJ7k7H — PhilSTAR L!fe (@philstarlife) August 21, 2025

Сделката носи на Valuence не просто уникален експонат, а и огромен рекламен ефект. Сакимото изчислява, че глобалното медийно отразяване ще донесе на компанията „няколко милиарда йени“ в стойност на публичността през следващото десетилетие.

„Всички в екипа се съгласихме, че това е добра инвестиция. Беше ясно, че рекордът ще бъде счупен и новината ще обиколи света,“ обяснява той.

За разлика от останалите си стоки, Valuence няма намерение да препродава чантата. Тя ще остане в колекцията завинаги, въпреки че разходите за доставка и мита ще добавят още около 2 милиона долара към цената. Плановете са тя да бъде изложена публично. Хиляди хора вече я видяха на представяния в Ню Йорк и Лондон, включително в Музея за модерно изкуство и в музея „Виктория и Албърт“.

„Нашата цел не е тази икона да стане лична собственост на богат човек, а да създадем нов модел на споделена собственост — между компании и обществото,“ казва Сакимото. „Искаме да я запазим за бъдещите поколения.“

Как се роди чантата Birkin

RIP English singer, actress, and model Jane Birkin who has died at the age of 76. Your Hermes Birkin bag is named after her pic.twitter.com/pcShFmjqOY — Bruce LaBruce (@BruceLaBruce) July 16, 2023

Историята на чантата е също толкова изненадваща, колкото и цената ѝ.

Джейн Бъркин измисля идеята случайно по време на полет през 1984 г., когато вещите ѝ се разсипват от малката Hermès Kelly. Тя предлага на шефа на марката Жан-Луи Дюма да създаде по-голяма, по-удобна чанта и дори скицира проекта върху хартиена торбичка в самолета. Резултатът е Birkin — първата версия е изработена от черна кожа, с нейните инициали „JB“ и чифт сребърни ножички за нокти, закачени на дръжката.

Бъркин я носи ежедневно почти десет години, преди да я продаде на благотворителен търг в полза на изследвания за СПИН.

Философия на устойчивостта

Сакимото признава, че не е бил запален колекционер на Birkin, но след като опознал историята на Джейн Бъркин, открил прилики с нейната роля на „посланик“ и собствената мисия на Valuence.

„Колкото повече научавах за живота ѝ, толкова повече осъзнавах колко вдъхновяваща е. Чувствах връзка между нейното послание и философията на нашата компания,“ казва той.

Valuence изгражда бизнеса си върху повторната употреба. Компанията твърди, че само за година е спестила 5,3 милиона тона въглеродни емисии и над 70 милиарда галона вода, като е намалила нуждата от производство на нови луксозни стоки.

В този смисъл 41-годишният Birkin се превръща в перфектен символ — доказателство, че дори аксесоар, носен ежедневно десетилетия, може да остане актуален, желан и издръжлив.