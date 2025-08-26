Първата чанта Birkin се продаде за рекордните 10 милиона долара

Любопитно

П родажбата на първата чанта Hermès Birkin се превърна в едно от най-забележителните събития в света на аукционите, пише CNN

Наддаването, в което се включиха девет участници, започна от 1 милион евро и още тогава чантата бе обявена за най-скъпия дамски аксесоар в историята. Когато офертите достигнаха 6 милиона евро, в обичайно сдържаната парижка зала на „Сотбис“ избухнаха аплодисменти.

Финалната цена на чантата е 7 милиона евро, а след допълни такси е 10,1 милиона долара.

На повече от 9000 км от Париж японският предприемач Шинсуке Сакимото осъзнаваше мащаба на това, което току-що е направил.

„Това е най-скъпата ми покупка“, призна той в първото си голямо интервю след сделката. „Беше вълнуващо, но и ми се догади.“

Сакимото е основател и главен изпълнителен директор на Valuence Holdings — компания за препродажба на луксозни стоки, сред които и дизайнерски чанти втора употреба. Те струват значително по-малко от историческия Birkin, но често се продават за хиляди долари.

Преди да влезе в бизнеса, Сакимото е бил професионален футболист в японската Висша лига, но се отказва едва на 22 години, след като клубът му го освобождава. През 2004 г. отваря първия си магазин за препродажба на луксозни стоки в Осака, а седем години по-късно основава Valuence.

Бившият спортист и днес гледа на всичко с духа на състезател. Разказвайки за търга от офиса си в Токио, той нарича конкурентите си „противници“ и „врагове“. Дори когато офертите надхвърлили първоначалния му бюджет, Сакимото настоявал неговият представител да реагира мигновено: „Отговори след три до пет секунди. Трябваше да сме агресивни.“

„Разработвахме стратегия как да нанесем психологически удар на съперниците и да ги накараме да се откажат.“

Инвестиция с дълъг хоризонт

Сакимото признава, че е мечтал два пъти за победата още преди търга. „Влязохме с увереност и някак си сякаш бяхме избрани от модните богове да притежаваме първия Birkin,“ казва той.

Но отвъд емоцията стои ясно изчислена инвестиция.

Сделката носи на Valuence не просто уникален експонат, а и огромен рекламен ефект. Сакимото изчислява, че глобалното медийно отразяване ще донесе на компанията „няколко милиарда йени“ в стойност на публичността през следващото десетилетие.

„Всички в екипа се съгласихме, че това е добра инвестиция. Беше ясно, че рекордът ще бъде счупен и новината ще обиколи света,“ обяснява той.

За разлика от останалите си стоки, Valuence няма намерение да препродава чантата. Тя ще остане в колекцията завинаги, въпреки че разходите за доставка и мита ще добавят още около 2 милиона долара към цената. Плановете са тя да бъде изложена публично. Хиляди хора вече я видяха на представяния в Ню Йорк и Лондон, включително в Музея за модерно изкуство и в музея „Виктория и Албърт“.

„Нашата цел не е тази икона да стане лична собственост на богат човек, а да създадем нов модел на споделена собственост — между компании и обществото,“ казва Сакимото. „Искаме да я запазим за бъдещите поколения.“

Как се роди чантата Birkin

Историята на чантата е също толкова изненадваща, колкото и цената ѝ.

Джейн Бъркин измисля идеята случайно по време на полет през 1984 г., когато вещите ѝ се разсипват от малката Hermès Kelly. Тя предлага на шефа на марката Жан-Луи Дюма да създаде по-голяма, по-удобна чанта и дори скицира проекта върху хартиена торбичка в самолета. Резултатът е Birkin — първата версия е изработена от черна кожа, с нейните инициали „JB“ и чифт сребърни ножички за нокти, закачени на дръжката.

Бъркин я носи ежедневно почти десет години, преди да я продаде на благотворителен търг в полза на изследвания за СПИН.

Философия на устойчивостта

Сакимото признава, че не е бил запален колекционер на Birkin, но след като опознал историята на Джейн Бъркин, открил прилики с нейната роля на „посланик“ и собствената мисия на Valuence.

„Колкото повече научавах за живота ѝ, толкова повече осъзнавах колко вдъхновяваща е. Чувствах връзка между нейното послание и философията на нашата компания,“ казва той.

Valuence изгражда бизнеса си върху повторната употреба. Компанията твърди, че само за година е спестила 5,3 милиона тона въглеродни емисии и над 70 милиарда галона вода, като е намалила нуждата от производство на нови луксозни стоки.

В този смисъл 41-годишният Birkin се превръща в перфектен символ — доказателство, че дори аксесоар, носен ежедневно десетилетия, може да остане актуален, желан и издръжлив.

Източник: CNN    
Hermеs Birkin чанта Търг Рекордна цена Луксозни стоки Шинсуке Сакимото Valuence Holdings Инвестиция Препродажба Джейн Бъркин Дамски аксесоар
