Доналд Тръмп към Сеул: Ще разговарям с Ким Чен-ун за мир на Корейския полуостров

Президентите на САЩ и Южна Корея обсъдиха мира на Корейския полуостров

26 август 2025, 10:26
Доналд Тръмп към Сеул: Ще разговарям с Ким Чен-ун за мир на Корейския полуостров
Президентът на Южна Корея И Дже Мьонг и президентът на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Това е казал той на южнокорейския си колега по време на среща в понеделник, на която са обсъдили мира на Корейския полуостров и ядрените оръжейни възможности на Пхенян, пише Си Ен Ен (CNN).

Южнокорейският президент И Дже Мьонг, който беше избран през юни, помоли Тръмп да помогне за установяване на мир между двете Кореи по време на посещението си в Белия дом, твърдейки, че ситуацията е била по-стабилна по време на първия мандат на Тръмп.

„Мисля, че вие сте първият президент, който има толкова голям интерес към въпросите на мира в света и всъщност е постигнал постижения“,

каза Лий. „Така че се надявам, че ще сключите мир на Корейския полуостров... и ще се срещнете с Ким Чен Ун“.

Той добави, че „активно ще подкрепя“ Тръмп, ако иска „да играе ролята на миротворец“, и че президентът на САЩ е „единственият човек, който може действително да разреши“ напрежението между Северна и Южна Корея, които технически остават във война след края на Корейската война през 1953 г. с примирие, а не с мирен договор.

Срещата на Лий беше сериозен тест за новия лидер на Южна Корея в момент, когато както търговските, така и военните отношения на Сеул със САЩ са подложени на натиск от политиката на Тръмп „Америка на първо място“.

Лий, който встъпи в длъжност през юни, след като неговият предшественик и консервативен политически съперник беше импийчмънт, пътува с група изпълнителни директори и бизнес лидери от някои от водещите южнокорейски фирми, които обявиха редица инвестиции по време на пътуването.

Korean Air заяви, че възнамерява да закупи 103 самолета от Boeing, заедно с двигатели и програма за поддръжка от GE Aerospace и CFM International, на обща стойност 50 милиарда долара, според изявление. Междувременно Hyundai Motor Group заяви, че ще увеличи инвестициите си в Съединените щати от предварително планираните 21 милиарда долара на 26 милиарда долара в изявление. Общо се очаква южнокорейските предприятия да инвестират общо 150 милиарда долара в САЩ, обяви Лий по време на кръгла маса за бизнес между Южна Корея и САЩ, на която присъства след срещата на върха.

Голф стикове и каубойски шапки

Сред поръчковите подаръци, които Лий връчи на Тръмп, бяха две каубойски шапки, бродирани със слогана на кампанията на Тръмп „Да направим Америка велика отново“, ръчно изработен стик за голф и модел на „костенурка“. И в знак на почит към любовта на Тръмп към голфа и различните голф имоти, Лий се пошегува, че в Северна Корея трябва да бъде построена кула Тръмп, „за да мога да играя голф и в Пхенян“.

Тръмп – чиито миротворчески усилия и преговори както с Южна, така и със Северна Корея бяха ключова част от бурния му първи мандат – бързо се съгласи. „Ще го направя и ще проведем разговори. Той би искал да се срещне с мен“, каза Тръмп за Ким. „Очакваме с нетърпение да се срещнем с него и ще подобрим отношенията. Вие ще помогнете за това“.

Трудно е да се каже дали подобна среща може да се състои.

Севернокорейските държавни медии твърдят, че съвместни военни учения между САЩ и Южна Корея показват намерението на Вашингтон да „окупира“ Корейския полуостров, съобщи Ройтерс във вторник сутринта местно време в Южна Корея.

По-рано тази и миналата година Ким и влиятелната му сестра Ким Йо Чен засилиха реториката си, обещавайки да запазят ядрения арсенал на Северна Корея и да унищожат Южна Корея с ядрени оръжия, ако Пхенян бъде нападнат. 

Северна Корея вече е в състояние да произвежда от 10 до 20 ядрени оръжия годишно, тъй като страната е разширила своите възможности, заяви Лий в понеделник след срещата си с Тръмп, без да предостави доказателства. Тази цифра е „по-висока от обичайно предполагаемата, така че вероятно предполага допълнителен капацитет за обогатяване на уран“ в Северна Корея, каза Ханс Кристенсен, директор на Проекта за ядрена информация към Федерацията на американските учени.

В събота, само два дни преди срещата на върха между Тръмп и Лий, Северна Корея изпробва две нови ракети за противовъздушна отбрана, според държавната медия KCNA. А Ким – и потенциално неговият арсенал – сега са подсилени от разрастващите се връзки с Москва, като севернокорейските войски са изпратени да се бият на страната на Русия във войната ѝ срещу Украйна.

Предишни срещи на Тръмп с Ким

Това няма да е първият път, когато Тръмп се среща с Ким – някой, с когото той се хвали, че има „много добри отношения“. „Той беше много добър с мен... Разбирахме се чудесно“, каза той в понеделник, твърдейки, че познава Ким „почти по-добре от всеки друг“.

Не винаги е било така. През 2017 г. имаше период на сериозно напрежение, когато Северна Корея ескалира провокациите си с ракетни изпитания – и Тръмп отговори с туитове, подигравайки се с Ким като „Малкия ракетен човек“ и заплашвайки да отговори „с огън и ярост, каквито светът никога не е виждал“.

Но това напрежение се охлади, когато двамата станаха приятели по кореспонденция, разменяйки това, което Тръмп определи като „любовни писма“, което в крайна сметка доведе до серия от безпрецедентни срещи между двамата лидери през 2018 и 2019 г.

По време на една среща в демилитаризираната зона (DMZ) между Северна и Южна Корея, в забележителен момент, Ким покани Тръмп да прекрачи границата със Северна Корея – което го направи

първият действащ президент на САЩ, влязъл в силно изолираната автократична нация.

Но преговорите приключиха без никакъв пробив, като внезапно приключиха в Ханой през 2019 г. - и усилията за денуклеаризация или мирни преговори се провалиха след това. Пхенян оттогава отказа да се ангажира отново със САЩ, казват експерти, и възобнови тестовете на оръжия, които изглеждаше, че е спрял успоредно с този диалог. Въпреки че все още не е започнал ядрен тест от 2017 г. насам, Ким оттогава обеща да увеличи броя на ядрените оръжия на страната „експоненциално“.

Говорейки на събитие, организирано от базирания във Вашингтон мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания, южнокорейският лидер Лий предупреди, че броят на ядрените оръжия на Северна Корея се е увеличил 2,5 пъти само през последните няколко години.

Нацията сега е в „последните етапи“ на разработването на междуконтинентални балистични ракети (МБР), които „могат да се насочват към далечни разстояния“, каза той, добавяйки: „Ситуацията се влошава“.

А на изслушване в Конгреса по-рано тази година генералът от армията Ксавие Т. Брънсън свидетелства, че САЩ очакват Северна Корея да постигне напредък тази година в други части на оръжейната си програма. „През следващата година очакваме (Северна Корея) да продължи да развива свръхзвукови и многобройни, независимо насочваеми възможности за спускане в атмасферата, за да постигне целите на (своето правителство)“, каза Брънсън.

По темата

Източник: CNN    
Доналд Тръмп среща президент Южна Корея И Дже Мьонг Вашингтон Северна Корея мир Ким Чен ун
