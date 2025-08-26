Свят

Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс

Вече повече от две десетилетия тя остава озадачаваща, противоречива и, колкото и изненадващо да звучи, обичана фигура – особено сред британските жени

26 август 2025, 10:24
Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс
С лавата на Кейти Прайс е от онези, които сякаш са създадени, за да се сринат. За британската публика тя се ражда като „Джордан“ по страниците на таблоидите в края на 90-те години и оттогава редовно изплува в заглавията – по-голяма от живота във всякакъв смисъл, до степен на преекспониране. Нейната слава прилича на контактен спорт или на телевизионно предаване за катастрофи: невъзможно е да я пренебрегнеш и си принуден да я преживееш. А никой не е преминал през това толкова интензивно, колкото самата Кейти Прайс.

Вече повече от две десетилетия тя остава озадачаваща, противоречива и, колкото и изненадващо да звучи, обичана фигура – особено сред британските жени, въпреки (или може би именно заради) множеството публични скандали.

Прайс е живяла живота си изцяло под светлината на прожекторите – почти всяка нейна стъпка е документирана от камери или вестници. Често се е казвало, че тялото ѝ е може би най-малко интимното нещо, което е разкривала през годините – а последните седмици само потвърдиха това.

Отново се озова в таблоидите – този път заради поредния публичен скандал с бившия ѝ съпруг Питър Андре. Според слуховете всичко е свързано с напрежение около тяхната дъщеря Принсес. Едва навършила 18, тя вече е звезда на собственото си риалити по ITV2 – „Дневниците на принцесата“. Появи се информация, че на Прайс е забранено участие в шоуто заради продължаващ „разрив“ между двете.

Както можеше да се очаква, подробностите се разиграха публично: Андре публикува изявление в Instagram, че „изяснява истината“ за родителското споразумение и „повтарящите се лъжи“ на Прайс 16 години след раздялата им. Тя отвърна с ироничен пост за „фалшиви праведници, които играят жертва“.

В един момент в конфликта се включи и друг неин бивш – боецът Алекс Рийд, публикувайки видео, на което Прайс брои пари по време на един от двата си фалита през 2020 г. Екипът ѝ отхвърли това като „отчаян опит за внимание“, а самата тя загатна за предателство и стрес.

Не след дълго Прайс призна в Instagram, че последните събития са отключили нейното посттравматично разстройство и тревожност. Но в по-голямата картина на живота ѝ това е само фонов шум – машината „Кейти Прайс“ продължава да работи с пълна сила.

  • От модел до бизнес империя

Преди 17 години Прайс заяви, че иска да стане милиардерка и „може би дори ще успее“, както писаха тогава националните вестници. Още от началото кариерата ѝ е непрестанна трансформация. Стартира като топлес модел на страница 3 в The Sun, но бързо усети, че риалити телевизията е златна мина, и реши да разшири влиянието си.

И тя наистина го направи. Лансира парфюми, спално бельо, преси за коса, бельо, календари, модна линия за момичета, детски книги, тийнейджърски романи – включително „Кристал“, която надмина по продажби всички номинирани за „Букър“. През 2006 г. се появи и в американския Vogue по покана на Ана Уинтур, облечена в Lanvin и снимана от Дейвид Бейли. От еротичен символ тя се превърна в активен играч на сцената, твърдейки, че експлоатира системата, която дотогава я е експлоатирала. Мнозина дори я смятат за ранно вдъхновение на културата около OnlyFans.

„Кейти Прайс беше почти уникална с това, че тръгна от Page 3 и успя да изгради дълготрайна кариера“, пише журналистката Сара Дитум. „Това беше смисълът на Page 3 – даваше на момичетата от работническата класа шанс да използват активите си. Кейти беше единствената, която наистина успя.“

  • Таблоидни драми и майчинска сила

През годините личният ѝ живот се превърна в малка империя, отворена за обществено обсъждане: пет брака и разводи, фалити, пиянски шофирания, безброй козметични операции (тя твърди, че са над 100). Тя очарова британците в третия сезон на „Аз съм знаменитост... Измъкнете ме оттук!“ през 2004 г., което доведе до телевизионни сделки и рекламни договори.

Но най-въздействаща остава историята ѝ като майка. През 2002 г. се ражда първородният ѝ син Харви – частично сляп, аутист и със синдром на Прадер–Уили. Биологичният му баща Дуайт Йорк отказва участие в живота му, затова Прайс сама поема тежестта. Именно майчинството ѝ трансформира образа ѝ – особено след документалния филм на BBC „Кейти Прайс: Харви и аз“ (2021), който показа по-тихата, човечна и всеотдайна нейна страна и трогна публиката.

Embed from Getty Images

  • Любов и омраза

Въпреки признанията за майчинството ѝ, критиките никога не стихват. Често е наричана „white trash“ заради обсесията си по външността или заради ексцентрични решения като кръщаването на дома си „Мръсното имение“. Замесвана е в скандали с домашни любимци, осъждана за нарушения на закона, забранявано ѝ е да шофира. Последният ѝ документален филм за проблемите с фертилитета бе определен като „обиден“ заради липсата на дълбочина.

И все пак, независимо от критиките, тя продължава да има солидна група жени, които тайно са на нейна страна. Причината? Устойчивостта.

Embed from Getty Images

  • Тайната на възхищението

Животът на Прайс е изцеден до последната подробност от медиите – но тя е преминала през изключително тежки изпитания: контролиращи връзки, публичен линч, следродилна депресия, почти фатален инцидент с автомобил, сексуално посегателство в Южна Африка. Тя е и отдаден родител, борещ се за правата на сина си с увреждания.

Прайс често е обвинявана, че използва пластичната хирургия като форма на самонараняване, че крие дълбоки травми. Но това, което я отличава, е, че отказва да бъде жертва в свят, в който жертвата често носи социална валута. Тя говори открито за болката си и не се страхува да изразява непопулярни мнения.

Тази издръжливост е причината жените да ѝ се възхищават – не заради блясъка, а заради силата да оцелява. Да, Кейти Прайс е сензация и карикатура. Но тя е и огледало. Може би затова светът все още не може да откъсне поглед от нея.

Източник: www.independent.co.uk    
