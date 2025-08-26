България

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

Неговата майка изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път

Обновена преди 5 минути / 26 август 2025, 07:21
"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н аправени са всички изследвания и скенер, на който се потвърждава, че водещата причина за състоянието на пострадалото при инцидента с АТВ дете е тежка черепно-мозъчна травма. Състоянието му отговаря на тази диагноза - то е в кома. Това обяви на брифинг пред журналисти д-р Христо Пседерски от болница „Пиригов“. 

Медицинският хеликоптер транспортира вчера от Бургас детето, което пострада с майка си при инцидент с АТВ в Слънчев бряг. Малкият пациент бе настанен в Детската реанимация на „Пирогов“.

Транспортираха в „Пирогов“ детето, пострадало след удар от АТВ в Слънчев бряг

Детето не е контактно, не издава звуци, но е със спонтанно дишане, добави лекарят. Продължава консервативното му лечение, правим всичко възможно, но никой не може да даде прогноза за по-нататъшното развитие, както и колко дълго ще продължи лечението, каза още д-р Пседерски.

Предстои да се извършат още изследвания, ще бъдат направени и консултации с лекари от други болници, добави той.

Младежът, помел петима с АТВ в "Слънчев бряг", се връща в ареста

По думите му медицинският екип следва алгоритъма за лечение, което засега ще продължи консервативно.

Детската реанимация в „Пирогов“, както и самото лечебно заведение е като малка детска болница, в която има контакти с всички болници, каза д-р Пседерски в отговор на въпрос защо се налага пациенти от други градове да бъдат транспортирани към лечебното заведение. 

Проверяват отново полицаите от инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Мартин беше тежко ранен в катастрофата с АТВ в „Слънчев бряг", когато тийнейджър помете три деца и двама възрастни на тротоар, след което се заби във фасада на хотел.

Майката на Мартин, 35-годишната Христина, изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път.

Междувременно по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов започва втора проверка на действията на полицейските органи и длъжностните лица, отзовали се на сигнала за катастрофата.

Източник: NOVA, Десислава Пеева, Борислава Бибиновска/БТА    
АТВ Слънчев бряг Мартин Пирогов
