Ето я новата звездна двойка – Хари Стайлс и Зоуи Кравиц

Музикантът Хари Стайлс и актрисата Зоуи Кравиц се смята, че са в начален етап на романтична връзка помежду си и са били „забелязани да се целуват в лондонски ресторант“ само дни преди да бъдат видени заедно в Рим, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Дваойката е била снимана да се наслаждава на романтична разходка в Италия в неделя,

по време на която са се държали за ръка. Но източници твърдят, че Стайлс и Кравиц са заедно вече почти от седмица, като минувачи са ги забелязали в бистрото на Рита в Сохо миналия вторник, според The Sun.

Твърди се, че срещата на Хари и Зоуи се е състояла след премиерата на новия ѝ филм „Caught Stealing“ на площад Лестър, събитие, на което тя присъства с колегите си Мат Смит и Остин Бътлър.

Harry Styles and Zoë Kravitz spotted together in Rome. pic.twitter.com/BBOCk0RfMi — Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 25, 2025

Източник каза пред изданието: „Хари и Зоуи бяха скрити в ъгъла в „Рита“ и се целуваха като тийнейджъри. Изглеждаха наистина влюбени един в друг и не им пукаше дали някой ги вижда да се целуват. Влязоха заедно, определено беше среща, те са прекрасна двойка“.

Това се случва, след като актрисата от „Батман“ беше видяна да се разхожда ръка за ръка с поп звездата в Рим във видеоклип, споделен от фен в социалните мрежи. 36-годишната Зоуи, дъщеря на Лиса Бонет и рокаджията Лени Кравиц, беше зашеметяваща в бяла мини рокля с черни балеринки и тъмна бейзболна шапка.

Двамата се хванаха за ръце, докато се разхождаха, изглеждайки заети с разговор.

В един момент Зоуи се обърна, за да погледне Хари, докато слушаше внимателно. Това предизвика спекулации сред феновете относно връзката на Зоуи и Хари. „Е, това не го очаквахме“, написа един човек в социалните мрежи.

Новината за връзка между Хари Стайлс и Зоуи Кравиц изненада силно феновете, които очакваха друг партньор до смуглата красавица – колегата ѝ Остин Бътлър.

at a bar in paris with austin butler then in rome with your arm around harry styles, zoë kravitz damn pic.twitter.com/QR8vTczZi4 — Bag chaser 🧌 (@deadbynextweek) August 25, 2025

Колеги от „Caught Stealing“, които са току-що прекратили нашумелите си романси съответно с Кая Гербер и Чанинг Тейтъм, Остин Бътлър и Зоуи Кравиц бяха видени да пият, прегръщат се и се навеждат един до друг, докато бяха до късно в модерното заведение Dragon след премиерата на филма им в четвъртък.

Вътрешен човек ексклузивно разказа за тяхната „химия“ пред Daily Mail. „Определено има химия между тях и те обичат да прекарват време заедно, промотирайки филма“, каза вътрешният източник. „Това не е съвсем пълноценна романтика, но Остин не е напълно запратен в прителската зона от Зоуи“.