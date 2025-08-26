Свят

Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“

Каролин Дариан, на 46 години, казва, че е огорчена от факта, че майка ѝ не вярва на нейните твърдения, че баща ѝ я е дрогирал и изнасилил

26 август 2025, 11:43
Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“
Каролин Дариан   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Каролин Дариан, на 46 години, казва, че е огорчена от факта, че майка ѝ не вярва на нейните твърдения, че баща ѝ я е дрогирал и изнасилил. Това тя споделя в интервю за The Telegraph, цитирано от списание PEOPLE.

Месеци наред Каролин Дариан заставаше зад майка си, Жизел Пелико, докато баща ѝ бе съден и в крайна сметка осъден за това, че е дрогирал съпругата си и е канил десетки мъже да я изнасилват в продължение на десет години.

Сега Дариан, която живее в Париж, и нейната майка, която се превърна във феминистка икона заради куража си да разкрие преживяното и да застане срещу своите насилници, вече не си говорят,

казва тя в интервюто. „Майка ми не е икона. Не и за мен“, заявява Каролин.

Дариан твърди, че е наранена, защото майка ѝ не вярва на собствените ѝ разкази, че и тя е била дрогирана и изнасилена от баща си, Доминик Пелико – въпреки че години наред е подкрепяла майка си. „И това никога няма да ѝ простя, никога“, казва Дариан.

През 2024 г. Доминик Пелико, тогава на 71 години, беше признат за виновен в утежнено изнасилване и други обвинения, след като в съда призна, че е дрогирал Жизел със сънотворни хапчета в периода от 2011 до 2020 г. и е позволявал десетки мъже да я изнасилват. Той беше осъден на 20 години затвор за престъпленията си.

Още 50 мъже бяха осъдени за утежнено изнасилване и други престъпления във връзка с шокиращия случай.

Мъжете, на възраст между 26 и 74 години, получиха присъди от 3 до 13 години – общо над 400 години затвор.

През есента на 2020 г. полицията иззе телефона и компютъра на Доминик, след като бе обвинен, че е снимал под полите на три жени в супермаркет. Тогава разследващите откриха негов архив от 20 000 снимки и видеа. Сред тях бяха кадри на Жизел, докато е изнасилвана, както и шокиращи снимки на Каролин, заснета докато спи – включително голи снимки и такива по бельо, което не е нейно.

Доминик беше признат за виновен и по обвинение, че е правил тези снимки на дъщеря си без нейното съгласие.

Дариан разказва пред The Telegraph, че

отношенията ѝ с майка ѝ се разпаднали по време на процеса,

когато Жизел я смъмрила, че „прави спектакъл от себе си“, след като Каролин извикала към баща си в съдебната зала: „Ще умреш сам като куче в затвора!“ в момента на произнасянето на присъдата.

През 2022 г. Дариан публикува книга за случая, озаглавена „И спрях да те наричам татко“.

По темата

Източник: PEOPLE    
Жизел Пелико съпруг изнасилвания Франция феминистка икона дъщеря Каролин Дариан майка отношения
Последвайте ни

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“

Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Какво значи цветът на урината на вашето куче

Какво значи цветът на урината на вашето куче

dogsandcats.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 1 ден
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 1 ден
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 1 ден
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Любопитно Преди 9 минути

Находки са били използвани за потвърждаване на вече съществуващи легенди за гиганти, герои и чудовища

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Любопитно Преди 17 минути

Изглежда, че Мелания е имала предчувствие и го е описала подробно

Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

България Преди 55 минути

При подаване на светлинен и звуков сигнал водачът не е изпълнил разпореждането и продължил движението си

<p>ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин</p>

ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин - залага надежди на Тръмп

Свят Преди 56 минути

Докато Брюксел чака дали Белият дом ще засили вторичните санкции, Украйна нанася удари по ключова енергийна инфраструктура в Русия

.

Жилищните кредити у нас достигнаха 29,6 млрд. лв. – ръст от 27,4% за година

България Преди 1 час

Така домакинствата все по-осезаемо се превръщат в ключов играч в банковото кредитиране

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Свят Преди 1 час

Илон Мъск заяви, че премахването на материали с насилие над деца е негов „основен приоритет“, когато придоби X

От „кучешка поза“ до „разбиване на масло“: Топ секс пози за изгаряне на калории

От „кучешка поза“ до „разбиване на масло“: Топ секс пози за изгаряне на калории

Любопитно Преди 1 час

Забавен „калкулатор за сексуална активност“ показва колко калории изгаряте във всяка поза

Зоуи Кравиц

Ето я новата звездна двойка – Хари Стайлс и Зоуи Кравиц

Любопитно Преди 1 час

Дваойката е била снимана да се наслаждава на романтична разходка в Италия

Първата чанта Birkin се продаде за рекордните 10 милиона долара

Първата чанта Birkin се продаде за рекордните 10 милиона долара

Любопитно Преди 1 час

Японският предприемач Шинсуке Сакимото е купувачът на емблематичния дамски аксесоар

,

ЕС с препоръка: България да засили социалното подпомагане

България Преди 1 час

Обезщетенията за безработица и социалните помощи са сред най-ниските у нас

Почина eмблематичният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре

Почина eмблематичният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре

България Преди 1 час

Скръбната вест съобщиха от Клуба на фоторепортерите

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

Свят Преди 1 час

Възстановяването на източените от ЕС блата може да спре и руските танкове, и замърсяването на планетата

Президентът на Южна Корея И Дже Мьонг и президентът на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом

Доналд Тръмп към Сеул: Ще разговарям с Ким Чен-ун за мир на Корейския полуостров

Свят Преди 1 час

Президентите на САЩ и Южна Корея обсъдиха мира на Корейския полуостров

Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс

Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс

Свят Преди 1 час

Вече повече от две десетилетия тя остава озадачаваща, противоречива и, колкото и изненадващо да звучи, обичана фигура – особено сред британските жени

<p>Внимавайте с храната,&nbsp;стомашните вируси са активни в края на лятото</p>

Внимавайте къде и каква храна консумирате, стомашно-чревните вируси са активни в края на лятото

България Преди 1 час

Какви съвети даде епидемиологът д-р Христиана Бацелова

Какво ще е бъдещето на света в последната седмица на „Великият понеделник“

Какво ще е бъдещето на света в последната седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 1 час

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

Всичко от днес

От мрежата

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Скръбна вест за Райна Кабаиванска – оперната прима загуби своя съпруг

Edna.bg

Денислава от "Игри на волята" показа новото си гадже в СНИМКИ с народни носии

Edna.bg

Николета блесна полугола из софийските улици

Gong.bg

Антъни Гордън се извини публично на Ван Дайк

Gong.bg

Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Nova.bg

Протестът за починалата родилка в Русе ескалира: Близки нахлуха в болницата

Nova.bg