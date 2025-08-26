Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“

Каролин Дариан, на 46 години, казва, че е огорчена от факта, че майка ѝ не вярва на нейните твърдения, че баща ѝ я е дрогирал и изнасилил. Това тя споделя в интервю за The Telegraph, цитирано от списание PEOPLE.

Месеци наред Каролин Дариан заставаше зад майка си, Жизел Пелико, докато баща ѝ бе съден и в крайна сметка осъден за това, че е дрогирал съпругата си и е канил десетки мъже да я изнасилват в продължение на десет години.

Сега Дариан, която живее в Париж, и нейната майка, която се превърна във феминистка икона заради куража си да разкрие преживяното и да застане срещу своите насилници, вече не си говорят,

казва тя в интервюто. „Майка ми не е икона. Не и за мен“, заявява Каролин.

Дариан твърди, че е наранена, защото майка ѝ не вярва на собствените ѝ разкази, че и тя е била дрогирана и изнасилена от баща си, Доминик Пелико – въпреки че години наред е подкрепяла майка си. „И това никога няма да ѝ простя, никога“, казва Дариан.

През 2024 г. Доминик Пелико, тогава на 71 години, беше признат за виновен в утежнено изнасилване и други обвинения, след като в съда призна, че е дрогирал Жизел със сънотворни хапчета в периода от 2011 до 2020 г. и е позволявал десетки мъже да я изнасилват. Той беше осъден на 20 години затвор за престъпленията си.

Още 50 мъже бяха осъдени за утежнено изнасилване и други престъпления във връзка с шокиращия случай.

Мъжете, на възраст между 26 и 74 години, получиха присъди от 3 до 13 години – общо над 400 години затвор.

През есента на 2020 г. полицията иззе телефона и компютъра на Доминик, след като бе обвинен, че е снимал под полите на три жени в супермаркет. Тогава разследващите откриха негов архив от 20 000 снимки и видеа. Сред тях бяха кадри на Жизел, докато е изнасилвана, както и шокиращи снимки на Каролин, заснета докато спи – включително голи снимки и такива по бельо, което не е нейно.

Доминик беше признат за виновен и по обвинение, че е правил тези снимки на дъщеря си без нейното съгласие.

Дариан разказва пред The Telegraph, че

отношенията ѝ с майка ѝ се разпаднали по време на процеса,

когато Жизел я смъмрила, че „прави спектакъл от себе си“, след като Каролин извикала към баща си в съдебната зала: „Ще умреш сам като куче в затвора!“ в момента на произнасянето на присъдата.

През 2022 г. Дариан публикува книга за случая, озаглавена „И спрях да те наричам татко“.