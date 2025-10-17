Бриджит Бардо е приета в болница, претърпяла е операция

К ултовата френска актриса Бриджит Бардо е хоспитализирана, според местните медии. Твърди се, че 91-годишната филмова звезда е била там три седмици със „сериозно заболяване“, въпреки че не са направени допълнителни разяснения.

Брижит е била в дома си в Сен Тропе, когато е била приета в болница в Тулон.

Твърди се, че е претърпяла операция и в момента се възстановява, а лекарите ще продължат да следят състоянието ѝ, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Актрисата прави своя пробив през 1952 г. и се превръща в една от най-известните френски филмови звезди след войната. През 1956 г. Бриджит участва заедно с отчуждения си съпруг Роджър Вадим във филма „И Бог създаде жената“, който въпреки съкращенията на холивудската цензура се превръща в най-касовия чуждестранен филм, пускан някога в САЩ.

Парижанката не е новак в киното, тъй като вече е участвала в няколко филма и си е спечелила прякора „секс котенце“.

Американските театрални мениджъри са арестувани за показване на нейни екранни подвизи, но възмущението на пресата само привлича зрителите.

През 1957 г. свещеници в Ню Йорк казват на хората да не гледат филмите на Бардо. Ватиканът, който шест години по-късно обвинява Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън в „еротично скитничество“, осъжда Бардо като „зло“.

„Ето я Бриджит“, мърмори един критик, „разтегната от край до край на екрана, с дъното нагоре и гола като очна ябълка на цензура“, в рецензия, целяща да се обърне към морала. Опашките за билети просто стават по-дълги.

Спорът не навреди на кариерата ѝ. Бардо участва в повече от 45 филма и записва повече от 70 песни, преди да се пенсионира в началото на 70-те години на миналия век.

Джон Ленън е бил известен с това, че е бил голям фен на френската звезда, като неин плакат е висял на стената в детската му спалня. Двамата се срещат за кратко през 1968 г.

След като напуска актьорството през 1973 г., тя поема живота си в различна посока и през 1986 г. основава фондация „Брижит Бардо“. Тя е отдадена вегетарианка и редовно се бори за правата на животните.

През 2013 г. тя заплашва да поиска руско гражданство и да напусне Франция,

след като на чифт 42-годишни слонове е отказано лечение за туберкулоза в зоопарк в Лион. Тя нарича Франция „гробище за животни“, но в крайна сметка печели делото и спасява двете бивши циркови животни.

През 2001 г. тя дарява 96 671 паунда за две години, за да стерилизира и осинови 300 000 бездомни кучета в Букурещ.

Не всичките ѝ активистки дейности, откакто се отказа от актьорството, са били толкова добре приети. През 2004 г. тя е осъдена от френски съд и глобена с 4000 паунда за „подбуждане към расова омраза“ в книгата си „Вик в тишината“.

Тя подкрепя Марин льо Пен на френските избори през 2017 г.

и казва на хората да не гласуват за Еманюел Макрон, защото в „стоманените му очи“ има „студенина“. „Съпругът на Бриджит Бардо е приятел на Жан-Мари льо Пен, но никой от двамата не е член на партията. Бардо не е расистка и не е крайнодясна активистка“, казва Мари-Доминик Льолиевр, близка приятелка. „Бардо си е Бардо, тя не се поддава на определение“.