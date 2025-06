"Не се карайте, момчета!" - Медведев иска акции от Мъск, за да помири него и Тръмп

З аместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент Дмитрий Медведев предложи на шега Москва да съдейства за уреждането на споровете между американския президент Доналд Тръмп и милтимилиардера Илон Мъск срещу „разумно заплащане“ във вид на акции на компанията „Старлинк“, предаде ТАСС.

(Във видеото: Война на върха: Тръмп се закани да съсипе Мъск)

„Готови сме да съдействаме за сключване на мирно споразумение между Д (Доналд Тръмп) и И (Илон Мъск) срещу разумно заплащане и да приемем акции на „Старлинк“ като възнаграждение. Не се карайте, момчета!", написа руският политик в англоезичния си профил в социалната мрежа „Екс“.

‼️🇷🇺🇺🇸 We were waiting for Medvedev to cook up something...



He did not disappoint. #ElonMusk #Trump pic.twitter.com/R88U7Ja9JO