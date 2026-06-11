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Звездата от „Х-Мен“ Тайлър Мейн разкри, че се бори с рядък вид рак на гърдата

59-годишният бивш борец и актьор Тайлър Мейн сподели в емоционално видео, че е диагностициран с рак на гърдата. Той призна, че първоначално е изпитвал срам, но е решил да говори открито, за да спаси други мъже, които пренебрегват симптомите

Стела Христова Стела Христова

11 юни 2026, 11:53
Звездата от „Х-Мен“ Тайлър Мейн разкри, че се бори с рядък вид рак на гърдата
Източник: Getty Images

О коло 1% от всички случаи на рак на гърдата в световен мащаб се диагностицират при мъже. Този малко известен факт сподели звездата от франчайза „Х-Мен“ Тайлър Мейн, който разкри пред своите последователи в Instagram, че самият той се бори със „супер рядка“ форма на коварната болест, пише CNN.

Мейн, който изигра емблематичната роля на злодея Саблезъб във филма „Х-Мен“ от 2000 г. и отново се превъплъти в него в хита „Дедпул и Върколака“, призна, че е бил диагностициран със заболяване, което масово се свързва единствено с жените.

59-годишният бивш професионален борец сподели, че първоначално е възнамерявал да запази тежката диагноза в пълна тайна, но в крайна сметка е превъзмогнал притеснението си, за да даде гласност на проблема.

Във видеоклип, публикуван в социалните мрежи, актьорът сподели емоционално: „Имам лоши новини: днес започвам химиотерапия. Един на всеки 750 мъже бива диагностициран с рак на гърдата през живота си – и аз се оказах един от тях.“

В текста към публикацията си Мейн обяснява, че около заболяването все още съществува огромна обществена стигма, което е и основната причина за високата смъртност сред мъжете.

„Разбрах, че мъжете са много по-склонни да бъдат диагностицирани в напреднал стадий, просто защото за това не се говори и никой не изследва гърдите си. Всъщност, първоначално всички мои лекари отхвърлиха подозренията. Постъпих навреме в болницата единствено защото съпругата ми беше изключително настоятелна да премахна откритата бучка“, разказва актьорът.

„Ще бъда напълно честен – първата ми реакция беше да скрия всичко. Все пак е малко неудобно за един мъж“, признава Мейн. Желанието му да научи повече за болестта обаче го мотивирало да проговори публично.

  • Реалността зад рака на гърдата при мъжете

Според официалните данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ, приблизително един на всеки 100 случая на рак на гърдата се открива при мъж. Световната здравна организация (СЗО) изчислява, че този процент варира между 0,5% и 1% в глобален мащаб.

Тъй като заболяването е изключително рядко при силния пол, симптомите често се неглижират от самите пациенти или се бъркат с други състояния от страна на медиците. Това води до късно откриване, когато лечението е много по-трудно. Сред ключовите рискови фактори според експертите са напредналата възраст, фамилната анамнеза (случаи на рак на гърдата в семейството), наднорменото тегло и някои генетични мутации.

Тайлър Мейн публикува и кратък кадър от болничното легло, на който се вижда, че е включен към система за интравенозна терапия. Показвайки среден пръст към камерата, той беззвучно произнася думите „Мамка му и рак“.

Дни по-късно актьорът направи ново включване след втория си курс на химиотерапия. Видимо развълнуван, той благодари на хилядите си фенове за оказаната подкрепа и ги призова да споделят посланието му:

„Ще сритам този рак! Благодаря ви, че извървявате това пътуване с мен. Трябва да повишим информираността. Ракът е гадно нещо, но ако го уловиш навреме, можеш да спечелиш битката.“

Освен с ролята си на Саблезъб в киновселената на Marvel, Тайлър Мейн е добре известен на хорър феновете и с превъплъщението си в образа на серийния убиец Майкъл Майърс в римейка на култовия слашър „Хелоуин“ (2007 г.) и неговото продължение от 2009 г.

Редактор: Стела Христова
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