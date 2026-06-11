Американски дипломат е намерен мъртъв, задържана е мистериозна жена

А мерикански дипломат е бил намерен мъртъв в най-големия град в Мианмар, съобщи Държавният департамент на САЩ, а членове на дипломатическата общност в Янгон твърдят, че тайландка е била задържана от полицията във връзка с разследването.

Американски служители в Тайланд и посолството на САЩ в Мианмар пренасочиха въпросите по случая към Държавния департамент, който потвърди за „смъртта на служител на правителството на САЩ“, назначен в посолството в Янгон, но не даде други подробности, съобщава The New York Post.

„От уважение към личния живот на семейството и близките му, в момента нямаме допълнителна информация, която да предоставим“, се казва в отговор на Държавния департамент по имейл на въпроси от Асошиейтед прес.

Според трима души от дипломатическата общност в Мианмар, които са говорили при условие за анонимност, тъй като нямат право да обсъждат случая, мъжът е бил намерен мъртъв преди около две седмици в хотелския комплекс „Сакура Резидънс“ (Sakura Residence & Hotel).

Обектът, който предлага дългосрочно настаняване под наем, е популярен сред дипломати, бизнесмени и други чуждестранни посетители и се намира на около миля (1,6 километра) от американското посолство.

Източниците съобщават, че полицията разглежда случая като евентуално убийство и е задържала тайландска гражданка.

Министерството на външните работи на Тайланд съобщи, че е оказало консулска помощ на задържаната жена и е уведомило семейството ѝ, но отказа да коментира повече.

Мианмар, известна в миналото като Бирма, е въвлечена в боеве между правителството, ръководено от военните в страната (което свали от власт демократично избрания лидер Аун Сан Су Чи през 2021 г.), и разнородна група от партизански отряди, организирани от етническите малцинства в страната и продемократичните сили.

Властите по традиция дават малко информация на медиите, а дежурният служител, отговорил на телефонно обаждане в полицейското управление, отговорно за района, където се намира хотел „Сакура“, е отказал коментар и е затворил телефона на репортер на Асошиейтед Прес.

Мениджърът на хотел „Сакура“ също е отказал коментар.