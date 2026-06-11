Бен Афлек разкрил най-големия си проблем в любовта години преди разводите

Н е е тайна, че Бен Афлек е преминал през много изпитания и обрати, що се отнася до личния му живот. След поредица от шумни раздели и два неуспешни брака, последните слухове от Холивуд сочат, че актьорът най-накрая обмисля възможността да се завърне на сцената на срещите. Ако обаче намери жена, която да привлече интереса му, собствените му думи отпреди десетилетия биха могли да му помогнат да избегне един от най-големите си недостатъци в отношенията.

Режисьорът и звезда от филма „Въздушния“ (Air) не е свързван романтично с никого след драматичния си развод с Дженифър Лопес. Според източници на Page Six обаче, макар Афлек да не бърза да скача в нещо сериозно, той вече е „отворен към идеята да започне да излиза отново“.

Why Jennifer Garner doesn’t want Ben Affleck to date after failed Jennifer Lopez marriage https://t.co/sWGBmNmvge pic.twitter.com/7Q1SMxUBnu — Page Six (@PageSix) June 9, 2026

Любовната хроника на холивудския секссимвол включва емблематични връзки с прими като Гуинет Полтроу, Дженифър Гарнър и Ана де Армас. Едно негово изненадващо откровено интервю от края на 90-те години обаче ни дава ясна представа защо толкова много от тези връзки в крайна сметка се оказаха в задънена улица.

Изповедта пред Playboy и „пасивно-агресивната ярост“

През 1999 г. Афлек дава интервю за списание Playboy, в което прави шокиращо признание, докато обсъжда тогавашната си раздяла с Гуинет Полтроу (двамата имат връзка с прекъсвания между 1997 и 1999 г.). След като обяснява, че с Гуинет са успели да запазят добрия тон и да останат приятели, Бен признава, че това едва ли би било възможно с другите му бивши приятелки. На въпроса дали повечето от тях са му ядосани, той отговаря кратко: „В общи линии, да“.

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След това актьорът прави безпощадна самооценка на поведението си в една връзка. Според думите му проблемът никога не е бил в изневери или физическо малтретиране. Най-големият му недостатък се оказал навикът му да мълчи, когато нещо го притеснява, позволявайки на напрежението да ескалира скрито.

„Ако се чувстваш недоволен и нещастен, но си мълчиш и не казваш нищо веднага, проблемът просто се влошава и загнива вътре в теб“, обяснява тогава младият Афлек.

Вместо да се изправи пред трудностите директно и да каже на партньорката си: „Виж, моля те, не прави това, не се дръж така“, Бен признава, че е прилагал съвсем различна тактика: „Съгласявах се с всичко и търпях, докато в един момент просто спирах да искам изобщо да бъда в тази връзка“. Звездата от „Хипнотичен“ споделя, че след като стигнел до тази критична точка, умишлено провокирал скандал, правел някаква глупост или просто спирал да вдига телефона си, което вбесявало жената до него.

„И на този етап не мога да я виня, тъй като в мен вече се е натрупала такава пасивно-агресивна ярост, че губя всякакво съчувствие. Директно ѝ казвах: „Е, разбира се, че не ти се обадих. Ако не беше толкова досадна, заядлива и мрънкаща кучка, щях да ти се обадя“. Надявам се обаче, че това е модел на поведение, с който тепърва започвам да се справям“, изповядва се тогава актьорът.

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Хронология на големите връзки на Афлек

Дали Бен е преодолял този свой порочен кръг, остава загадка, но последвалите му връзки показват сходен разрушителен модел:

Дженифър Гарнър: Афлек се жени за нея през 2005 г. Бракът им продължи дълго, но след поредица от кризи приключи с развод през 2018 г. Въпреки раздялата, двамата успяха да изградят едно от най-стабилните и примерни партньорства в отглеждането на трите им деца – Вайълет, Серафина и Самюъл.

Афлек се жени за нея през 2005 г. Бракът им продължи дълго, но след поредица от кризи приключи с развод през 2018 г. Въпреки раздялата, двамата успяха да изградят едно от най-стабилните и примерни партньорства в отглеждането на трите им деца – Вайълет, Серафина и Самюъл. Ана де Армас: Двамата имаха бурен романс от 2020 до 2021 г. Според официалните съобщения тогава, раздялата им е била приятелска, тъй като просто са искали различни неща за бъдещето си.

Двамата имаха бурен романс от 2020 до 2021 г. Според официалните съобщения тогава, раздялата им е била приятелска, тъй като просто са искали различни неща за бъдещето си. Дженифър Лопес: Това беше неговият голям „втори шанс“. След като отмениха първия си годеж в началото на 2000-те години, феноменът „Бенифер“ се възроди и двамата стигнаха до олтара цели два пъти през 2022 г. Приказката обаче свърши бързо – Джей Ло подаде молба за развод точно на втората годишнина от сватбата им през 2024 г.

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Какво следва за Бен?

Към днешна дата Бен Афлек изглежда в добра физическа форма, спокоен и изцяло фокусиран върху работата и децата си. И докато таблоидите твърдят, че той вече е готов да излиза по срещи, близки до звездата разкриват, че една от бившите му съпруги има съвсем различно виждане по въпроса.

Според източници на Page Six, Дженифър Гарнър е на мнение, че в момента Бен най-накрая е намерил своя вътрешен баланс и трябва да продължи да се фокусира единствено върху себе си и собственото си ментално здраве, вместо да бърза да се обвързва отново. „ Тя искрено се интересува от него и в крайна сметка му желае само най-доброто“, споделя вътрешният източник.