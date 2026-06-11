КЗП отчете ръст в нарушенията за необосновано повишаване на цените

С лучаите на нарушения при двойното обозначаване на цените намаляват, но за сметка на това се увеличават случаите на икономически необосновано поскъпване на стоки и услуги. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев.

Окончателно: НС прие новите мерки срещу необоснованото увеличение на цените

По думите му регулаторът вече отчита промяна в поведението на търговците, като все по-често се установяват необосновани увеличения на цените.

„За всяко едно такова нарушение се предприемат съответните мерки в съответствие със законодателството“, подчерта Колячев.

Масови проверки в цялата страна

Председателят на КЗП обясни, че инспекторите на комисията извършват планирани и масови проверки в различни населени места, като следят както за коректното двойно обозначаване на цените, така и за евентуални нелоялни практики.

„Дали има двойно обозначение или не, се установява от нашите инспектори по време на проверките. Те са планирани, масови и обхващат различни обекти. Независимо дали става дума за малък квартален магазин или за голям търговец, когато бъде констатирано нарушение, се предприемат действия по закона“, заяви той.

Новите правила - повече прозрачност за потребителите

Колячев коментира и приетите от депутатите законодателни промени, които доразвиват действащите правила, свързани с въвеждането на еврото.

По думите му става въпрос основно за удължаване на срока на действие на сегашния режим, като същевременно се разширяват правомощията на Комисията за защита на потребителите.

„Новите текстове ще улеснят достъпа на гражданите до информацията, която ежедневно публикуваме на нашия сайт, ще създадат по-проконкурентна среда и ще подпомогнат работата на регулаторните органи“, посочи председателят на КЗП.

Задължително публикуване на цените онлайн

На днешното си заседание Народното събрание прие окончателно промени в Закона за защита на потребителите. С тях се забранява икономически необоснованото повишаване на потребителските цени, а търговците ще бъдат задължени ежедневно да публикуват продажните цени на предлаганите стоки в интернет.

Очакванията са мярката да осигури по-голяма прозрачност и да даде възможност на потребителите по-лесно да сравняват цените.

По-високи глоби за нарушителите

Според Александър Колячев КЗП разполага с достатъчно инструменти, за да упражнява ефективен контрол върху пазара.

„Имаме необходимите санкционни правомощия и ще продължим да изпълняваме задълженията си така, както сме го правили досега, включително и след влизането в сила на новите изменения“, каза той.

По думите му увеличаването на санкциите би трябвало да има дисциплиниращ ефект върху бизнеса.

„Фирмите трябва да съобразят поведението си със законодателството. По-високите глоби ще действат рестриктивно и ще бъдат допълнителен стимул за спазване на правилата“, отбеляза председателят на комисията.

Санкции и за големи търговци

Колячев потвърди, че КЗП вече е наложила множество санкции, включително и за случаи на неправомерно високи цени.

„Много търговци са санкционирани, особено когато става въпрос за необосновано завишаване на цените. Част от търговските вериги също попадат в този обхват, но не мога да посоча конкретен брой“, каза той.

В заключение председателят на КЗП заяви, че институцията е готова да посрещне новите предизвикателства, произтичащи от разширените ѝ функции.

„Приемаме това предизвикателство и ще продължим да работим със същата решителност и ентусиазъм. Надяваме се и на подкрепа от страна на правителството“, допълни Александър Колячев.