Свят

Нова тревога около АЕЦ "Запорожие": Централата остана без външно електрозахранване

Не е регистрирано изтичане на радиация, съобщи МААЕ

Василена Василева Василена Василева

11 юни 2026, 12:18
Нова тревога около АЕЦ "Запорожие": Централата остана без външно електрозахранване
Източник: iStock Photos/Getty Images

В ъншното електрозахранване на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украйна е било прекъснато след нощен удар, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

По данни на агенцията не е регистрирано изтичане на радиация, а нивата на радиационния фон остават в нормални граници.

Запорожката АЕЦ работи на единствен останал главен електропровод

В момента най-голямата атомна електроцентрала в Европа разчита на аварийни дизелови генератори, за да поддържа охлаждането на шестте спрени реактора и останалите жизненоважни системи за ядрена безопасност.

Според МААЕ ударът е засегнал електрическа подстанция, която захранва централата.

Това е 19-ият случай от началото на войната през февруари 2022 г., в който Запорожката АЕЦ губи външното си електроснабдяване, предаде АФП.

Руски удар прекъсна захранването на АЕЦ "Запорожие"

„Последната загуба на външно захранване отново подчертава изключителната крехкост на електропреносната мрежа и постоянните рискове за ядрената безопасност по време на войната“, заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Възстановиха захранването на АЕЦ "Запорожие"

Централата подготвя ремонт на основната си електропроводна линия, която е извън експлоатация от 24 март.

Запорожката АЕЦ се намира в близост до фронтовата линия в Южна Украйна и беше превзета от руските сили в първите дни на инвазията през 2022 г.

Москва и Киев многократно се обвиняват взаимно, че с действията си около обекта увеличават риска от ядрена авария.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Последвайте ни
Съветът на ЕС отказа да разкрие коя държава е възразила срещу българската възпоменателна монета от 2 евро

Съветът на ЕС отказа да разкрие коя държава е възразила срещу българската възпоменателна монета от 2 евро

Мистерията „Полет 171“: Какво се случи в кокпита преди катастрофата

Мистерията „Полет 171“: Какво се случи в кокпита преди катастрофата

Единият от обвиняемите за катастрофата на

Единият от обвиняемите за катастрофата на "Челопешко шосе" живеел в общинско жилище в "Кремиковци"

Звездата от „Х-Мен“ Тайлър Мейн разкри, че се бори с рядък вид рак на гърдата

Звездата от „Х-Мен“ Тайлър Мейн разкри, че се бори с рядък вид рак на гърдата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 2 дни
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 2 дни
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 2 дни
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Външният министър: Няма разнобой за Украйна, България поддържа диалог и с Русия

Външният министър: Няма разнобой за Украйна, България поддържа диалог и с Русия

България Преди 31 минути

Велислава Петрова отхвърли твърденията за дипломатическа изолация и подчерта, че правителството има единна позиция за войната в Украйна

Бен Афлек разкрил най-големия си проблем в любовта години преди разводите

Бен Афлек разкрил най-големия си проблем в любовта години преди разводите

Любопитно Преди 56 минути

След два неуспешни брака и серия от шумни раздели, Бен Афлек отново е готов за срещи. Едно негово шокиращо откровено интервю от края на 90-те години обаче хвърля светлина върху това защо романсите му винаги завършват с катастрофа

КЗП отчете ръст в нарушенията за необосновано повишаване на цените

КЗП отчете ръст в нарушенията за необосновано повишаване на цените

България Преди 1 час

„За всяко едно такова нарушение се предприемат съответните мерки в съответствие със законодателството“, посочи председателят на Комисията Александър Колячев

Амбициозни, но без работа: Кое е новото „нормално“ за младите в България и Великобритания

Амбициозни, но без работа: Кое е новото „нормално“ за младите в България и Великобритания

Свят Преди 1 час

Как младите хора оцеляват с ниски доходи, ограничени възможности и дългосрочна безработица

Защо Шакира отличи Кристиано Роналдо пред Меси и Пеле в химна на Мондиала "Dai Dai"

Защо Шакира отличи Кристиано Роналдо пред Меси и Пеле в химна на Мондиала "Dai Dai"

Любопитно Преди 1 час

Футболният свят затаи дъх пред най-големия Мондиал в историята със 104 мача. Докато Мексико и Южна Африка откриват битката, хитът „Dai Dai“ на Шакира и Burna Boy вече завладява трибуните, отдавайки почит на легенди като Меси и Кристиано Роналдо

Волтова дъга удари двама работници в Хасковско

Волтова дъга удари двама работници в Хасковско

България Преди 1 час

Те са извършвали ремонт на територията на електрическа подстанция

Принцеса Даяна

„Защо Бог е измислил секса?“: Скандални писма на принцеса Даяна отиват на търг

Любопитно Преди 1 час

Написана между юли и декември 1991 г., кореспонденцията описва подробно приятелството на принцесата с британската звезда Терънс Стамп

Демерджиев: Започват мащабни действия срещу опасното шофиране

Демерджиев: Започват мащабни действия срещу опасното шофиране

България Преди 1 час

Проверени са над сто мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките, съобщи вътрешният министър

След катастрофата на „Челопешко шосе“: Тежки последици за единия от пострадалите пътници в автобуса

След катастрофата на „Челопешко шосе“: Тежки последици за единия от пострадалите пътници в автобуса

България Преди 2 часа

Това обясни д-р Станислав Милев от болница „Света Анна”

Заловиха над 1000 контрабандни лекарства и хранителни добавки на ГККП "Капитан Андреево"

Заловиха над 1000 контрабандни лекарства и хранителни добавки на ГККП "Капитан Андреево"

България Преди 2 часа

Мраморен торс „изплува“ от Хераклея Синтика, археолозите са на прага на нещо голямо

Мраморен торс „изплува“ от Хераклея Синтика, археолозите са на прага на нещо голямо

Любопитно Преди 2 часа

Откритието е част от археологическите проучвания в един от най-значимите антични градове в България.

Спряха незаконен строеж на къмпинг до плаж „Бутамята“ в Синеморец, прокуратурата разследва

Спряха незаконен строеж на къмпинг до плаж „Бутамята“ в Синеморец, прокуратурата разследва

България Преди 2 часа

Институциите се задействаха след граждански протести в социалните мрежи; РИОСВ наложи акт за незаконна дейност, докато прокуратурата проверява съмнително ниски цени на търга

Омар Артан получи специална церемония по посрещането на препълнения стадион в Могадишу, столицата на Сомалия

Нарече Тръмп „расист“ и го изгониха от САЩ, у дома го посрещнаха като герой

Свят Преди 2 часа

Появили се отново публикации в социалните мрежи, за които се смята, че са на Омар Абдулкадир Артан – сомалийският съдия, на когото беше отказано влизане в САЩ, показват, че той многократно е наричал президента Доналд Тръмп „расист“

<p>Минаваме покрай тях всеки ден, без да подозираме: Ученици създадоха дигитален архив на историческите къщи в България</p>

„Адресът на историята“: Ученици създадоха дигитален архив с над 600 исторически адреса в България

Любопитно Преди 2 часа

Инициативата на ученици от Първа английска езикова гимназия в София събира домовете на велики българи в онлайн платформа, която цели да върне забравените личности и места в общественото съзнание

David Beckham

Дейвид Бекъм получава звезда на Алеята на славата в Холивуд

Любопитно Преди 3 часа

Тържественото събитие в Лос Анджелис ще съвпадне с първия мач на САЩ от Мондиал 2026

<p>България прави нова стъпка в еврозоната</p>

България за първи път участва в среща на Европейския механизъм за стабилност

Свят Преди 3 часа

По време на заседанието на Еврогрупата ще се обсъди макроикономическата и фискалната ситуация в еврозоната

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Ромина пак блесна като блондинка, празнува годишнина с Дарко в Гърция

Edna.bg

Лято по сандали: обувки, педикюр и малките детайли, които завършват визията

Edna.bg

НА ЖИВО: Любо Пенев: Водя война, но ще победя!

Gong.bg

Ето колко пари ще приберат Лудогорец и Монтана от Мондиал 2026

Gong.bg

МВР залови над 100 участници в нерегламентирано авто и мото събиране край Пловдив

Nova.bg

Обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе" живеел в общинско жилище, което ще му бъде отнето

Nova.bg