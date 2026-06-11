Учени откриха „гробищен комплекс“ за китове с кости на над 5 милиона години

У чени са разкрили дълбоководни екосистеми, включително медузи, тръбни червеи и крехки морски звезди, които процъфтяват върху древно „гробище“ на китове на възраст милиони години.

Тези т.нар. китови гробища се образуват, когато трупове на китове потъват на дъното на океана и се превръщат в източник на храна за различни морски организми в околността.

Откритото находище, разположено на дълбочина до 23 000 фута (около седем километра) под повърхността на югоизточната част на Индийския океан, обхваща най-голяма площ и към момента се смята за най-дълбокото и най-старото, откривано досега.

Големината на кита и уникалната химия на костите му са ключови фактори за създаването на тези необичайни подводни „общности“, заяви Сикун Сонг, биолог от Института по дълбоководни науки и инженерство към Китайската академия на науките.

„В същото време самата природа на дълбокия океан прави тези места изключително трудни за откриване от учените“, написа Сонг, който е участвал в новото откритие, в имейл.

Изследователите са проучили останките по време на няколко мисии с дълбоководни подводници през 2023 г., като са събрали проби и са картографирали обхвата на некропола.

Scientists discover deep whale graveyard with bones dating over 5 million years old https://t.co/BYY5d5oz6W pic.twitter.com/8VLsl9oeN8 — New York Post (@nypost) June 10, 2026

Те са открили пет места с останки и вкаменелости, включително черепи на клюнести и беззъби китове, пише New York Post.

Най-старите кости са на 5,3 милиона години.

Върху тези останки са се хранили и обитавали множество организми - както големи, така и малки, включително морски краставици, омари и соленоводни миди.

Много от тях вероятно са видове, които никога не са били документирани досега, сочат резултатите, публикувани в сряда в списание „Nature“.

„Потенциалният брой екземпляри е просто зашеметяващ“, заяви палеонтологът Стивън Годфри от Музея по морска история „Calvert“ в щата Мериленд, който не е участвал в изследването.

Според авторите на проучването много фактори вероятно са допринесли за запазването на костите в продължение на милиони години.

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Те са достатъчно плътни, за да устоят на атаките на червеи, които се хранят с кости, и се намират достатъчно дълбоко в океана, за да не бъдат засипани от утайки и фини частици.

Освен това костите са били покрити с тънък слой минерали от околната морска вода, което вероятно е предотвратило тяхното разпадане.

Защо толкова много китове са загинали именно там? Възможно е те вече да са обитавали района и да са умрели от естествени причини. Някои може да са загинали от изтощение или заболявания, свързани с дълбоководно гмуркане.

Формата на района, наподобяваща буквата V, също може да е насочила останките към тяхното място на покой, пишат авторите.

Подобни открития са важни, защото дават на учените представа за жизнени общности, които успяват да съществуват дори в отдалечени и труднодостъпни среди.

Изследването на подобни гробища е „важно за разбирането как животът може да се адаптира към такива екстремни условия, не само поради липсата на светлина и кислород, но и заради изключително високото налягане“, заяви съавторът на проучването и палеонтолог Джовани Бианучи от Университета в Пиза в Италия в имейл.