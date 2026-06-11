Палежи, атаки и водни оръдия: Мъж загуби окото си при нападение с нож в Белфаст

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В тора вечер на антиимигрантски безредици и сблъсъци с полицията в Белфаст, предава Al Jazeera .

Полицията в Белфаст използва водни оръдия срещу десетки крайнодесни протестиращи по време на втора поредна нощ на безредици, предизвикани от нападение с нож, за което е обвинен судански бежанец.

Сблъсъците в сряда се случиха, докато семейството на пострадалия при нападението призова за спокойствие и осъди вълната от антиимигрантско насилие в столицата на Северна Ирландия.

Полицията съобщи, че протестиращите са хвърляли по служителите „снаряди“, включително камъни и бутилки, а кадри от мястото показват няколко пожара по улиците.

Органите на реда заявиха, че са използвали водни оръдия „в опит да поддържат обществения ред“.

Припомняме, че във вторник вечерта стотици маскирани мъже подпалиха домове, принуждавайки цели семейства да ги напуснат, запалиха и множество превозни средства.

„Искаме категорично да заявим, че нощните безредици не са приемливи и че мирният протест е единственият правилен път напред“, се казва в изявление на семейството на пострадалия Стивън Огилви.

„Имаме много мигранти, които дават изключително ценен принос за нашата страна. Не желаем тази ужасна трагедия да бъде използвана за разделяне на хората или за подхранване на враждебност“, се посочва още в изявлението.

Семейството съобщи също, че Огилви, който е загубил едното си око и е получил тежки наранявания по врата и лицето, е в стабилно състояние.

Заподозреният се яви пред съда

Призивът на близките дойде, след като заподозреният за нападението, 30-годишният судански гражданин Хади Алодид, се яви пред съда по обвинения, включително за опит за убийство, предава ITV News .

30-годишният Хади Алодид се яви в сряда сутринта пред съда в Белфаст. Той е обвинен в опит за убийство на Стивън Огилви, отправяне на заплахи за убийство към рентгенов лаборант от Националната здравна служба (NHS) в същия ден, както и в притежание на нож.

Алодид участва в заседанието чрез видеовръзка. Той отказа правна защита и не даде отговор на обвиненията, които му бяха представени чрез арабски преводач.

На обвиняемия бе отказано освобождаване под гаранция, след като специалист заяви пред съда, че освобождаването му може да доведе до „значителни обществени безредици“ заради „силните обществени настроения“, предизвикани от случая.

Полицията заяви, че категорично се противопоставя на освобождаването му под гаранция, тъй като Алодид е обвинен в „изключително тежко престъпление“, привлякло „сериозно медийно внимание“.

Разследващата полицайка посочи, че ако бъдат извършени нови престъпления, те биха могли да бъдат „тежки и непредвидими по своя характер“. Тя отбеляза също, че обвиняемият е от Судан и има връзки извън юрисдикцията на Северна Ирландия.

По думите ѝ той може да се страхува както за собствената си безопасност, така и от възможността да получи продължителна ефективна присъда.

Обвиняемият не направи изявление по време на заседанието.

Окръжният съдия Стивън Киоун заяви, че рисковете са „твърде големи“ и не могат да бъдат овладени чрез каквито и да било условия за гаранция. Той отказа освобождаването на Алодид поради риск от извършване на ново престъпление, опасност за обществото, риск от обществени безредици и опасност от укриване.

Следващото му явяване пред съда е насрочено след четири седмици.

Съдията похвали гражданите, полицаите и служителите на спешните служби за действията им след нападението.

Police deployed water cannon against protesters throwing bricks in Belfast as anti-immigrant unrest sparked by a knife attack spread across Northern Ireland for a second consecutive day.#MorningLive #SABCNews pic.twitter.com/7pLzeA6TUN — SABCNews_MorningLive (@MorningLiveSABC) June 11, 2026

Пострадалият е загубил лявото си око

Нападението е извършено в понеделник вечерта в северната част на Белфаст.

Жертвата остава в тежко състояние. Съдът бе информиран, че при атаката мъжът е загубил лявото си око, получил е тежки увреждания на дясното око, дълбоки порезни рани по главата и лицето, както и сериозни разкъсвания по гърба.

Семейството му призова за уважение към личното им пространство, но същевременно помоли хората да не използват нападението, за да „разделят обществото или да подхранват враждебност“.

Видеозаписи от нападението с нож се разпространяваха в интернет през целия вторник, което предизвика призиви в социалните мрежи за насилствени протести.

Вълна от безредици след нападението

Реакцията след инцидента доведе до сериозни безредици. Във вторник вечерта тълпи подпалиха жилища, автобус и автомобили, като според властите някои хора са били нападани заради етническия си произход.

Според агенция Reuters полицията е трябвало да помогне на едно семейство да се измъкне от горящ дом. Няколко автомобила и автобус са били подпалени и почти напълно унищожени.

Местни политици и духовници заявиха, че много от атакуваните хора са били чернокожи.

Британският министър Рут Андерсън съобщи, че най-малко 27 души са останали без дом в Белфаст, „защото хора са обикаляли от врата на врата в опит да откриват и нападат чуждестранни граждани“.

33-годишният жител на града Джейми Кори разказа, че безпомощно е наблюдавал как домът му изгаря.

„Стоях точно там и гледах как къщата ми бавно, но сигурно изгаря“, каза той пред Reuters.

„Казвах им, когато подпалваха една кола: „Това е моя собственост, това е моя собственост“, но те изобщо не се интересуваха“, посочва Кори.

Съдия Киоун предупреди, че всеки, който възнамерява да участва в нови безредици в Северна Ирландия, трябва да бъде „готов да влезе в затвора“. Той подчерта, че съдилищата няма да толерират нападения срещу служители на спешните служби.

По думите му мислите на съда са с пострадалия, с гражданите, които са се намесили, за да му помогнат, както и със служителите на спешните служби, оказали помощ на място.

Безредиците в Белфаст предизвикаха сериозни смущения в различни части на Северна Ирландия. Планираните протести принудиха редица училища и бизнеси да затворят врати.

Политици и журналисти също са получили заплахи. Лорд - кметът на Белфаст съобщи, че е получила смъртни заплахи, но заяви, че те няма да я възпрат да изпълнява задълженията си.

Представителката на партията „Шин Фейн“ Ройс-Мери Донъли заяви, че заплахите няма да я спрат да изпълнява обществените си функции и призова жителите на Белфаст да отхвърлят расизма и да подкрепят имигрантите, които са се превърнали в „ценни членове на нашата общност“.

При безредиците са били ранени двама полицаи.

До момента са извършени три ареста, а първият обвиняем във връзка с последните безредици трябва да се яви пред съда в сряда.

Police in Belfast use water cannon as anti-immigrant unrest continues



Clashes come as family of knife attack victim calls for calm and condemns violence targeting immigrants.



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Стармър: Безредиците са напълно неоправдани

Британският министър-председател Киър Стармър определи случилото се в Белфаст като „шокиращо и напълно неприемливо“.

„Ясно е, че хора са били атакувани заради своя произход и аз няма да толерирам подобно нещо“, заяви той по време на парламентарния контрол.

Стармър подчерта, че обществото с право е потресено от „ужасяващото нападение“ в понеделник вечерта в северен Белфаст.

Той благодари на Полицейската служба на Северна Ирландия, на останалите служби за спешно реагиране и на гражданите, които са реагирали смело при инцидента.

„Но нека бъда пределно ясен, последвалите актове на насилие и палежи са напълно неоправдани“, добави Стармър.

По думите му сутринта е разговарял с първия министър на Северна Ирландия, заместник първия министър и главния полицейски комисар, а държавният секретар за Северна Ирландия провежда срещи с местните лидери в Белфаст.

„Единни сме в призива си за спокойствие и сме решени да възстановим реда, да подкрепим полицията и всички служители на първа линия и да гарантираме, че правосъдието ще бъде въздадено“, заяви британският премиер.

Стармър обеща също така да предприеме мерки срещу всички, които „подхранват това разделение“, на фона на критиките към Илон Мъск и ролята на социалните мрежи за разпространението на напрежението след събитията в Белфаст.

Собственикът на платформата X продължи през нощта да популяризира призиви хората да излязат по улиците в отговор на нападението с нож от понеделник.

Мъск отхвърли обвиненията и подкрепи публикация на водещия от GB News Мат Гудуин, според когото не социалните мрежи или самият Мъск разпалват напрежението във Великобритания, а „съзнателната политика на масова неконтролирана имиграция и отворени граници“.

Главният комисар на Полицейската служба на Северна Ирландия Джон Бутчър определи насилието като „акт на самонараняване“ и „обида“ към смелите хора, които са се опитали да помогнат на жертвата на нападението.

Той съобщи, че в сряда по улиците ще бъдат разположени повече полицейски служители и отправи призив за спокойствие.

Напрежението се разраства

Безредиците идват на фона на засилено обществено напрежение във Великобритания след убийството на студент в Саутхемптън. Студентът е бил с белезници от полицията, докато е умирал от прободни рани, след като нападателят му, мъж от сикхски произход, невярно е твърдял, че е станал жертва на расистко нападение.

Технологичният милиардер Илон Мъск сподели множество публикации, които обвиняват миграцията за насилието във Великобритания. Сред тях беше и публикация, според която „умишлената политика на масова неконтролирана имиграция и отворени граници“ увеличава общественото напрежение.

Agression au couteau à Belfast: nouvelle nuit de manifestations et de violences, la police fait usage d'un canon à eauhttps://t.co/J7C4TIIlUt — BFM (@BFMTV) June 11, 2026

Полицията предупреждава за нови безредици

Докато Мъск и други крайнодесни фигури, сред които Томи Робинсън, призоваваха за нови протести в сряда, главният полицейски комисар на Северна Ирландия съобщи, че по улиците ще бъдат разположени допълнително 200 полицаи.

„Тези идиоти не нападнаха само представители на етническите малцинства. Те нападнаха цялото общество“, заяви главният комисар Джон Бутчър по адрес на участниците в безредиците от вторник вечерта.

Председателят на управляващата Лейбъристка партия Ана Търли също заяви, че онлайн платформите „играят роля за подхранването“ на безредиците и предположи, че Мъск е сред „недобросъвестните участници“, които разпалват напрежението.

Върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк осъди това, което нарече „подстрекателство“ в социалните мрежи.

„Дехуманизирането на цели групи от обществото е напълно неприемливо и откровено отвратително“, заяви той пред журналисти в Женева.

Тюрк добави, че насилието както в Северна Ирландия, така и в Саутхемптън е било „наистина шокиращо“.

Той настоя доставчиците на социални медии да приемат сериозно своята отговорност за предотвратяване на езика на омразата и подстрекателството към насилие.

Училища и транспорт са засегнати

Властите предупредиха, че училища в Северна Ирландия може да бъдат затворени заради опасения от нови безредици по-късно през деня.

Общественият транспорт също е засегнат. Операторът Translink съобщи, че автобусните линии ще бъдат спрени в 17:00 часа, а след 18:00 часа няма да има заминаващи влакове заради очакваните протести.

Образователната служба на Северна Ирландия заяви, че всяко училище трябва самостоятелно да реши дали да затвори. Част от училищата вече са взели решение да преустановят работа до обед в сряда.

В официално изявление институцията благодари на училищата и младежките организации за подкрепата към децата и младите хора в този труден момент.

„Всички сме единодушни, че осигуряването на образование за децата и младите хора остава жизненоважен приоритет“, се казва в позицията.

Оттам подчертаха, че макар да са наясно с непотвърдените публикации в социалните мрежи за нови протести, общо решение за затваряне на всички училища в Северна Ирландия би било нито практично, нито пропорционално.

„Ръководствата на отделните училища трябва внимателно да следят ситуацията в своя район и маршрутите за придвижване на учениците и персонала и да реагират според обстоятелствата“, посочват още от образователната служба.

Според институцията някои училища може да се наложи да вземат самостоятелни решения въз основа на препоръки на полицията или на местната обстановка.

Исторически имиграцията в Северна Ирландия е била ниска, отчасти заради продължилия три десетилетия конфликт между предимно католически ирландски националисти, стремящи се към обединение с Ирландия, и основно протестантски про-британски лоялисти, които желаят Северна Ирландия да остане част от Обединеното кралство.

През последните години обаче миграцията се увеличи, а негативните настроения към нея стават все по-осезаеми както в Северна Ирландия, така и в някои части на Република Ирландия.