Разкриха какво наследство оставя Катрин О'Хара след смъртта си

Л егендарната актриса Катрин О'Хара, обичана заради незабравимите си роли в „Сам вкъщи“, „Schitt's Creek“ и кариера, обхващаща повече от пет десетилетия, почина на 30 януари 2026 г. на 71-годишна възраст след кратко боледуване в дома си в Лос Анджелис.

Докато скръбта след смъртта ѝ продължава, мнозина се обръщат към размисъл за професионалното и финансовото наследство, което Катрин О'Хара оставя след себе си, пише HELLO!

Кариерата на Катрин О'Хара

Кариерата на Катрин започва в Торонто с импровизационната комедийна трупа Second City, преди тя да се превърне в неизменна част от телевизията и киното. Пробивът ѝ идва в края на 70-те и през 80-те години с работата ѝ по SCTV, където получава признание от критиката не само като актриса, но и като сценарист. Скоро след това О'Хара се утвърждава като разпознаваемо лице в Холивуд.

Катрин участва в редица обичани проекти, сред които „Бийтълджус“ (1988) на Тим Бъртън и продължението му от 2024 г., както и в комедийните класики на Кристофър Гест, като например „ Най-доброто в шоуто“. Именно ролята ѝ на майката на Кевин Маккалистър в „Сам вкъщи“ (1990) обаче я превръща в световноизвестно име – филм, който и до днес остава непреходен фаворит по време на празниците.

В по-късните години ролята ѝ на Мойра Роуз в хитовия ситком „Schitt's Creek“ ѝ носи широко признание и редица отличия, включително награди „Еми“ и „Златен глобус“. Успехът на сериала съживява кариерата ѝ и окончателно затвърждава статута ѝ на една от най-отличителните и оригинални актриси в съвременната телевизия.

Нетно състояние към момента на смъртта

Според оценки на Celebrity Net Worth общото нетно богатство на Катрин О'Хара към момента на смъртта ѝ е възлизало на около 10 милиона долара. Сумата отразява дългата и разнообразна кариера на актрисата в развлекателната индустрия. В нея са включени приходи от многобройните ѝ филмови и телевизионни роли, печалби от бекенд дейности, остатъчни възнаграждения от повторения и стрийминг платформи, както и участие в озвучаването на редица анимационни продукции.

Участието ѝ в „Schitt's Creek“ се оказва особено доходоносно, като се съобщава, че сериалът е донесъл значителни приходи от бекенд договори и дългосрочни лицензионни споразумения.

Освен доходите от професионалната си дейност Катрин притежава и недвижими имоти, които допринасят за цялостното ѝ финансово портфолио.

Наследството на една комедийна икона

Макар че нетното състояние на Катрин О'Хара отразява успешна и последователна кариера, именно нейният артистичен принос остава това, което феновете и колегите ѝ продължават да почитат и празнуват. От физическа комедия и сатирични образи до дълбоко трогателни телевизионни превъплъщения, работата ѝ е докоснала поколения зрители.

Дори в последните си години Катрин остава активна в престижни проекти, като малко преди смъртта си получава номинации за награда „Еми“ за участията си в „Студиото“ и „Последният от нас“.