Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Милиардерът прогнозира, че до края на годината изкуственият интелект ще надмине човешкия, докато представяше бъдещето на Tesla и Space

23 януари 2026, 12:38
И зненадващата поява на Илон Мъск на Световния икономически форум в Давос започна с неловки моменти и приглушени аплодисменти, но завърши с гръмки обещания за бъдещето на технологиите. Въпреки първоначалното напрежение, Мъск разкри плановете си за масова продажба на хуманоидни роботи и амбициите си за автономно шофиране в Европа и Китай.

„Парче от Гренландия“: Неуспешните шеги на Мъск

Още в началото съпредседателят на форума Лари Финк (BlackRock) трябваше да „скастри“ публиката заради слабите аплодисменти при излизането на Мъск, призовавайки ги да започнат отначало.

Източник: БТА/AP

Самият Мъск, известен критик на европейската политика, се опита да се пошегува с новосформирания от президента Тръмп „Съвет за мир“ (Board of Peace). Той разигра каламбур с думата „peace“ (мир) и „piece“ (парче), питайки риторично дали става въпрос за „парче от Гренландия или парче от Венецуела“. Шегата, която дойде ден след като Тръмп обяви рамка за бъдеща сделка относно Гренландия, бе посрещната с гробна тишина от присъстващите.

Милиардерът не спря дотук и продължи в познатия си стил, заявявайки, че всъщност е извънземен, и подчертавайки желанието си да умре на Марс – „но не при сблъсъка“.

Хуманоидните роботи Optimus и акциите на Tesla

Въпреки неловките моменти, бизнес новините от участието му дадоха резултат. Мъск обяви, че очаква Tesla да започне да продава своите хуманоидни роботи Optimus на широката публика до края на 2027 г. Това веднага предизвика скок от 1,7% в акциите на компанията.

Източник: БТА/AP

На въпрос на Лари Финк каква ще бъде човешката мисия в свят, в който роботите са повече от хората, Мъск отговори лаконично: „Е, нищо не е съвършено“, което предизвика нервен смях в залата.

Пълно самоуправление и Космос

Мъск сподели амбициозни срокове за технологията за пълно самоуправление (FSD) на Tesla:

Европа и Китай: Компанията се стреми към регулаторно одобрение за софтуера още следващия месец.

САЩ: Макар Robotaxi услугите вече да оперират в градове като Остин, Тексас, те все още изискват човешки надзор.

По отношение на SpaceX, целта за тази година е да се докаже пълната многократна употреба на ракетата Starship. Мъск сравни изхвърлянето на ракета след един полет с изхвърлянето на самолет след всяко пътуване – практика, която прави достъпа до космоса непосилно скъп.

Бъдещето на изкуствения интелект

Прогнозите на Мъск за AI остават радикални. Според него:

До края на 2026 г. ще има изкуствен интелект, по-умен от всеки отделен човек.

До 5 години AI ще надмине общия интелект на цялото човечество.

„Ако разполагаме с вездесъщ AI и роботика, които са почти безплатни, ще станем свидетели на икономически взрив без прецедент в историята“, заключи той.

Източник: The Post    
Елон Мъск Световен икономически форум Давос Хуманоидни роботи Оптимус Тесла Автономно шофиране СпейсЕкс Изкуствен интелект Икономически взрив
