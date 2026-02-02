Свят

Какво представлява декстрокардията – рядкото вродено заболяване на Катрин О’Хара

О’Хара е живяла с рядко вродено състояние, известно като декстрокардия със situs inversus. Не е ясно дали тази диагноза е изиграла роля за смъртта ѝ, но ето какво е важно да знаете за нея

2 февруари 2026, 13:00
Х оливудската икона Катрин О’Хара почина в петък на 71-годишна възраст, след като беше откарана по спешност в болница в Лос Анджелис в „тежко“ състояние.

Почина майката на Кевин от "Сам вкъщи" - холивудската звезда Катрин О'Хара

Парамедици са били извикани в дома на звездата от „Schitt’s Creek“ и са я транспортирали до близка болница, където по-късно тя е починала, съобщава Page Six. От нейната агенция посочват, че актрисата е починала „след кратко боледуване“, но официална причина за смъртта не е обявена.

Едно обаче е сигурно – О’Хара е живяла с рядко вродено състояние, известно като декстрокардия със situs inversus. Не е ясно дали тази диагноза е изиграла роля за смъртта ѝ, но ето какво е важно да знаете за това състояние.

  • Какво е декстрокардия със situs inversus?

Това е рядък вроден дефект, при който органите в гръдния кош и коремната кухина са разположени като огледален образ на нормалната анатомия, според клиниката в Кливланд.

Например далакът може да се намира отдясно, вместо отляво, а черният дроб – отляво, вместо отдясно. О’Хара не е разбрала, че има тази вродена аномалия, докато не е била вече зряла.

Актрисата от „Сам вкъщи“ и съпругът ѝ Бо Уелч са се изследвали за туберкулоза като част от изискванията синът им да посещава училище за медицински сестри. По време на прегледа лекарят я помолил да си направи стандартни изследвания като електрокардиограма и рентгенова снимка на гръдния кош, разказва тя в интервю от 2021 г.

„Когато лекарят ни каза, че сърцето ми е от дясната страна и органите ми са обърнати, съпругът ми веднага каза: „Не, главата ѝ е обърната наобратно“, спомня си О’Хара със смях.

  • Колко често се среща?

Състоянието засяга приблизително един на всеки 10 000 души и се среща по-често при мъжете. Енрике Иглесиас и Дони Осмънд също живеят със същото състояние.

  • Какво го причинява?

Лекарите не са напълно сигурни, но се смята, че декстрокардията със situs inversus е свързана с генетични мутации. Състоянието се унаследява по автозомно-рецесивен модел, което означава, че и двамата родители трябва да предадат мутиралия ген, за да се роди дете с тази особеност.

  • Какви са симптомите?

Много хора нямат никакви симптоми, тъй като органите са просто разположени огледално, но функционират нормално. Това обяснява защо О’Хара не е разбрала за състоянието си по-рано в живота.

Огледалното разположение обаче може да затрудни диагностицирането на бъдещи здравословни проблеми, тъй като симптомите могат да се проявят на неочаквани места.

В някои случаи декстрокардията със situs inversus се свързва с други състояния или вродени дефекти, които могат да доведат до симптоми като затруднено дишане, умора, чести инфекции на синусите или белите дробове, жълтеница, както и бледа или синкава кожа вследствие на ниски нива на кислород, според Johns Hopkins Medicine.

Не е известно дали звездата от „Бийтълджус“ е имала други съпътстващи заболявания.

  • Изисква ли лечение?

Обикновено не, тъй като лекарите не се опитват да „обръщат“ органите. Ако обаче възникнат усложнения, свързани с друго заболяване, те се лекуват по стандартен начин. Това може да включва антибиотици при инфекции или медикаменти за подпомагане на сърдечната и белодробната функция.

  • Каква е продължителността на живота?

Повечето хора с това състояние могат да очакват нормална продължителност на живота, а много от тях никога не разбират, че го имат.

Когато декстрокардията е свързана с други здравословни проблеми, прогнозата зависи от конкретната диагноза и приложеното лечение. Остава неясно дали състоянието е имало връзка със смъртта на О’Хара.

Източник: nypost.com    
