Newsweek: Изборната победа на Доналд Тръмп изправя НАТО пред „неотложна криза"

С лед като бившият президент Доналд Тръмп се завърна в Белия дом, страните от НАТО с тревога размишляват върху бъдещето и върху това доколко могат да разчитат на най-големия играч в алианса, след като начело отново ще застане известен скептик.

Тръмп многократно е критикувал алианса и е обсъждал изтеглянето на Съединените щати от НАТО, докато е бил на власт, заявиха висши служители от администрацията пред The New York Times през 2019 г.

Експертите казват, че макар че Тръмп вероятно няма да изтегли САЩ от НАТО, следващите години ще бъдат предизвикателство за алианса, не на последно място защото много държави не са успели да се подготвят за триумфалното завръщане на Тръмп. В светлината на прожекторите ще попадне въпросът как Европа ще се справи със сигурността си в условията на не толкова сигурна подкрепа от страна на САЩ и кой ще поеме отговорността за насочването на помощта към Украйна.

„Това е лоша изненада за повечето правителства в Европа. Европейските политици се страхуваха - и никога не са го крили - страхуваха се от перспективата за второ президентство на Тръмп“, заяви бившият служител на НАТО Едуард Хънтър Кристи пред Newsweek.

През февруари Тръмп заяви, че ще „насърчи“ Русия да атакува всички страни от НАТО, които според него не изпълняват финансовите си ангажименти към алианса. Администрацията на Байдън осъди тези забележки като „ужасяващи и ненормални“.

Тогавашният ръководител на НАТО Йенс Столтенберг заяви по това време, че всяко предложение, че „съюзниците няма да се защитават взаимно, подкопава цялата ни сигурност“.

„Очаквам, че независимо от това кой ще спечели президентските избори, САЩ ще останат силен и отдаден съюзник на НАТО“, каза Столтенберг.

"Тръмп е бил много последователен буквално в продължение на десетилетия, че смята, че съюзниците на Америка са безделници и безплатни консуматори на американската защита“, каза Хънтър Кристи пред Newsweek.

„Мисля, че е рационално да очакваме, че Тръмп, доста бързо след встъпването си в длъжност, ще започне да иска от европейците да харчат много повече за отбрана“, твърди той, и това може да не спре на границата от 2%.

Страните членки имат цел за разходи за отбрана от приблизително 2 процента от брутния си вътрешен продукт (БВП), въпреки че това е насока и много страни не достигат този праг.

През последните години европейските членове на НАТО настояват да увеличат разходите за отбрана и да достигнат този показател. В миналото САЩ са осигурявали много скъпи военни способности и основното ядрено възпиране на алианса.

„От гледна точка на ангажимента на Америка към европейската отбрана това ще бъде тежко и страшно пътуване, а от гледна точка на американската помощ за Украйна това ще бъде тежко пътуване“, каза Хънтър Кристи.

Trump’s victory means Europe needs to prop up its own defenses and take on more responsibility within NATO. The Franco-German axis that taped the EU together is broken. Macron is weakened, Scholz’s coalition is on the verge of collapse https://t.co/IDaVvgLAXh via @flaviajackson pic.twitter.com/N7Oza8L28d