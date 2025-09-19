НАТО и ЕС реагираха остро на руските самолети, нарушили въздушното пространство на Естония

Кейт Мидълтън на банкет с изненадващ член на семейство Тръмп, Тифани остана извън кадър

Т ри руски военни самолета, които нарушиха естонското въздушно пространство, бяха прихванати от НАТО, съобщава военният алианс.

Естонското външно министерство в Талин осъди нарушението като "нагло". Според ведомството три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в пространството на член на НАТО "без разрешение и са останали там общо 12 минути" в петък над Финския залив.

Прессекретарят на НАТО Алисън Харт заяви, че военният алианс "е реагирал незабавно и е прихванал руските самолети", като го определи като "още един пример за безразсъдното поведение на Русия и способността на НАТО да реагира". Тя не предостави допълнителни подробности.

Nato intercepts Russian warplanes violating Estonian airspace - BBC News https://t.co/CCCAN1bY66 — Adrienne Bradley (@music4everrrrrr) September 19, 2025

Руският военен сектор не е коментирал публично инцидента. Напрежението между военния алианс НАТО и Русия се е засилило, след като Москва започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г.

То ескалира и през последната седмица, след като Полша и Румъния, и двете членки на НАТО, съобщиха, че руски дронове са нарушили тяхното въздушно пространство.

Естонското външно министерство съобщи, че е привикало руската временно управляваща посолството, "за да направи протест" във връзка с нарушението в петък, докато водещият дипломат на ЕС Кая Калас определи инцидента като "изключително опасна провокация".

Today's violation of Estonia's airspace by Russian military aircraft is an extremely dangerous provocation.



This marks the third such violation of EU airspace in days and further escalates tensions in the region.



The EU stands in full solidarity with Estonia (1/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025

В изявление естонският външен министър Маргус Цахкна заяви, че нарушението в петък е било "безпрецедентно нагло".

"Постоянното тестване на границите от Русия и нарастващата ѝ агресивност трябва да бъдат посрещнати с бързо увеличение на политическия и икономически натиск", добави той.

Министърът уточни, че Русия вече е нарушила естонското въздушно пространство четири пъти през 2025 г.

В публикация в X Калас, която е естонска гражданка, заяви, че ЕС "ще продължи да подкрепя нашите държави-членки в укрепването на тяхната отбрана с европейски ресурси".

Тя добави, че руският президент Владимир Путин "тества решимостта на Запада. Не бива да проявяваме слабост".

Руски военни самолети нарушиха въздушното пространство на Естония

Европейският комисар Урсула фон дер Лайен подкрепи думите ѝ, като заяви в X: "Ще реагираме на всяка провокация с решителност, докато инвестираме в по-силен източен фланг."

"С нарастването на заплахите ще нараства и нашият натиск", добави тя, цитирана от BBC .

Europe stands with Estonia in the face of Russia’s latest violation of our airspace.



We will respond to every provocation with determination while investing in a stronger Eastern flank.



As threats escalate, so too will our pressure.



I call on EU leaders to swiftly approve our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2025

Естонските медии съобщават, че при последния инцидент руските самолети са имали изключени транспондери.

Миналата седмица полската армия обяви, че е свалила поне три руски дрона, като премиерът Доналд Туск съобщи, че 19 дрона са били регистрирани да навлизат в полското въздушно пространство.

Русия настоя, че инцидентът не е бил умишлен, а нейното министерство на отбраната заяви, че "не е имало планове" за удари по съоръжения на полска територия.

Беларус, близък съюзник на Русия, заяви, че дроновете, които навлязоха в полското въздушно пространство, са били "случайност" след като навигационните им системи били смутени.

Няколко дни по-късно румънското министерство на отбраната съобщи, че е засекло руски дрон, докато два изтребителя F-16 наблюдавали границата на страната с Украйна, след "руски въздушни удари по украинска инфраструктура на река Дунав".

Министерството уточни, че дронът по-късно е изчезнал от радарите.

Русия не е коментирала съобщеното нарушение на румънското въздушно пространство.