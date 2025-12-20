От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

О т противоречив римейк на класически анимационен филм на Disney до награждаван спортен биографичен филм с участието на Скалата – защо толкова много силно рекламирани холивудски продукции се провалиха в боксофиса тази година?

2025 г. донесе немалко касови хитове, но наред с тях и редица очаквани премиери, които се представиха далеч под прогнозите. Къде сгрешиха?