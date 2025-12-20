Любопитно

От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

2025 г. донесе немалко касови хитове, но наред с тях и редица очаквани премиери, които се представиха далеч под прогнозите

20 декември 2025, 07:13
От „Снежанка" до „Машина за разбиване": 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.
Източник: БТА

О т противоречив римейк на класически анимационен филм на Disney до награждаван спортен биографичен филм с участието на Скалата – защо толкова много силно рекламирани холивудски продукции се провалиха в боксофиса тази година?

2025 г. донесе немалко касови хитове, но наред с тях и редица очаквани премиери, които се представиха далеч под прогнозите. Къде сгрешиха?

В ГАЛЕРИЯТА са 10 от най-шумните и показателни боксофис провали на годината – и всеки от тях по свой начин илюстрира защо Холивуд все по-трудно успява да изкара публиката от домовете ѝ и да я върне в киносалоните.

10 холивудски филма, които се провалиха през 2025 г.
10 снимки
Снежанка
Скалата
Кристи филм
Кристи Мартин
Източник: ВВС    
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 10 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 9 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 11 часа
Центърът
Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 9 часа

Игнажден според народните поверия: Дъжд или слънце – какво вещае годината

На този ден честваме паметта на свещеномъченик Игнатий Богоносец

<p>САЩ започнаха операция срещу &quot;Ислямска държава&quot; в Сирия</p>

САЩ започнаха операция срещу "Ислямска държава" в Сирия след атака в Палмира

"Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим"

"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година

"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година

Децата в Русия се срещат с военни, подготвят колети за фронта, леят свещи, плетат маскировъчни мрежи и се учат да боравят с оръжие - предновогодишно са включени в "патриотичен маратон"

„Ти ме научи на любов“: Жена се омъжи за герой, създаден от ChatGPT

„Ти ме научи на любов“: Жена се омъжи за герой, създаден от ChatGPT

Тя каза „да“ на Вердур, когото наблюдава по време на церемонията през чифт смарт очила с добавена реалност

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Очаква се документите да хвърлят светлина върху връзките на опозорения финансист

Зеленски отговори на полския президент

Зеленски отговори на полския президент

Зеленски добави, че „между двете съседни държави не може да има враждебност“

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Президентът на САЩ заяви още, че ще последват нови задържания на петролни танкери

Турция предупреди Украйна и Русия

Турция предупреди Украйна и Русия

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

САЩ не чакат да им бъде платено

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

Мярката на Евтимов бе гледана при закрити врата

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Стив Уиткоф, пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се срещне днес със съветниците по въпросите на националната сигурност на Украйна и трите европейски сили – Франция, Германия и Великобритания

<p>Отмениха уикенд винетката заради проблем с цените в евро</p>

ВАС отмени уикенд винетката заради неправилно превалутиране в евро

Причината е неправилно закръгляване при превалутирането на цената от левове в евро в нарушение на Закона за въвеждане на еврото

Илияна Йотова

Вицепрезидентът Илияна Йотова прогнозира кога ще са парламентарните избори

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

В България едното затъмнение ще се вижда съвсем скромно

<p>Ще избухне ли война между САЩ и Венецуела</p>

Кризата в Карибите се задълбочава – ще избухне ли война между САЩ и Венецуела

Засилващият се натиск над Каракас най-вероятно ще доведе до свалянето от власт на президента Николас Мадуро, прогнозират експерти

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

