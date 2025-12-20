Свят

Млади германци се записват доброволци за Украйна. Защо?

Младежи и млади мъже от Германия се записват като доброволци за фронта в Украйна

20 декември 2025, 07:14
Млади германци се записват доброволци за Украйна. Защо?
Източник: iStock

Е дни смятат, че така защитават Европа, други просто търсят приключения: младежи и млади мъже от Германия се записват като доброволци за фронта в Украйна. Но не всички биват приемани от украинската армия, пише АРД, съобщи Deutsche Welle.

Танкове и военни конвои, бомбардирани сгради, неспирни сирени и нападения с дронове - това е реалността в някои украински градове. За много млади хора в Германия идеята доброволно да идат на фронтовата линия граничи с невъзможното. Има обаче и някои, които искат да се присъединят към украинските въоръжени сили, за да подкрепят страната във войната ѝ с Русия , разказва АРД.

18-годишният Ноа от Дармщат е един от тях. Той е завършил професионално обучение по информационни технологии тази година и разработва мобилни приложения в свободното си време - например такива, които калкулират траекторията на гранати. Освен това пилотира и дронове. Затова и сега иска да се присъедини към някоя украинска бригада, която прави това - защото вече е добър в това, по думите му.

Ноа знае, че ако иска да е войник в Украйна, това означа също, че ще се наложи да убива хора. "Зад всичко това стои по-висша цел - запазването на демократичния световен ред”, споделя той пред германската медия.

Войници трябват, а не хуманитарна помощ

25-годишният Франко също се сражава като доброволец в Украйна . В началото той искал само да доставя хуманитарна помощ, но бързо осъзнал, че онова, от което украинската отбрана наистина се нуждае, са войници. Младият мъж е на фронта от две години, но никой от момчетата, които идват с него тогава, не е останал. "Петима от тях загинаха, другите бяха тежко ранени”, разказва мъжът пред АРД. Всички те са били европейци.

Не е ясно колко германски доброволци се сражават в момента в Украйна. Според властите в Киев вероятно става дума за няколкостотин души. Онези, които искат да се присъединят към въоръжените сили на Украйна, могат да го направят през уебсайта на Международния легион за защита на Украйна. Желаещите могат да се запишат и за "Международен батальон Азов”.

Франко е скептичен - според него много млади момчета няма да искат да се бият на фронта. "Може би някои, които не разбират по никакъв начин какво става тук. Казва им се директно - тук ще умреш, това не е тренировъчен лагер”. Заради големия риск от въздушно нападение, бригадата, в която е Франко, е позиционирана на тайна локация извън Харков. Въпреки непрестанните бомбардировки в източния украински град , дотам все още може да се стигне с влак.

За защита на демокрацията

20-годишният войник с псевдоним "Лефти” също е на фронта близо до Харков. Наричат го "Лефти” (от английски: левичар), защото може да стреля еднакво добре и с двете ръце. Той споделя пред АРД , че и баща му, и дядо му са били в армията.

Когато завършил гимназия, "Лефти” пристигнал в Украйна. "Всички престъпления, които се извършват тук, са неприемливи за мен. Особено на европейска земя”, казва той. Според младия мъж руската агресивна война е атака срещу демокрацията, която трябва да се защитава. "Демокрацията и свободата просто не съществуват в Русия”, смята той. Затова и не иска да позволи още хора да попаднат в сферата на влияние на Москва.

"Лефти” казва, че при положение, че никой не е убит, на фронта понякога дори е вълнуващо. "Колкото и нелепо да звучи, понякога е малко като във видео игра. Разбира се, наистина се разминаваш на косъм от смъртта”, казва той.

Войници постоянно умират на фронта. Не е ясно колко са загиналите украинци досега - Киев не огласява такива данни. През февруари украинският президент Володимир Зеленски заяви, че 45 100 войници са загинали, а около 390 000 са били ранени. Тези изчисления трудно могат да се проверят от независими източници. Военните експерти обаче предполагат, че броят им е значително по-висок.

Не всеки е допускан до фронта

Също като "Лефти”, Ноа от Дармщат пристига в Украйна на 18-годишна възраст. Не е споделил с родителите си какво планира да направи. После се срещнал в едно кафене в Киев с човек, който набирал кадри за Международния батальон "Азов” - специална част, която в миналото е била свързвана и с противоречиви крайнодесни екстремисти. Самите "азовци" междувременно се дистанцират от крайнодесните групи.

Не всеки кандидат да воюва обаче бива приеман в международните доброволчески бригади . Ноа е отхвърлен след интервюто си в Киев. Представителят на "Азов” му казал, че е твърде млад, за да става войник. Ноа е разочарован, но не иска да се отказва. Затова обмисля да пробва късмета си в украинската военна индустрия например.

Източник: Deutsche Welle    
Германски доброволци Война в Украйна Фронтова линия Защита на демокрацията Международен легион Батальон Азов Войници Руска агресия Млади мъже Опасности на фронта
