Руски военни самолети нарушиха въздушното пространство на Естония

Р уски военни самолети са нарушили въздушното пространство на Естония, съобщиха официални представители.

В изявление на естонското правителство се посочва, че инцидентът е свързан с три руски изтребителя МиГ-31, които са прелетели над страната в продължение на общо 12 минути без разрешение, пише Sky News .

Външният министър на Естония Маргус Цахкна заяви, че Русия вече е нарушавала естонското въздушно пространство четири пъти тази година, "което само по себе си е недопустимо, но днешното нарушение, при което три изтребителя навлязоха в нашето въздушно пространство, е безпрецедентно нагло".

"Нарастващото тестване на границите и агресивността на Русия трябва да бъдат посрещнати с бързо засилване на политическия и икономическия натиск", добави той.

Естония е третата страна от НАТО, която съобщава за нарушение на въздушното си пространство от Русия през последните седмици. В неделя Румъния заяви, че дрон е навлязъл в нейното въздушно пространство по време на руска атака срещу съседна Украйна. Миналата седмица и Полша съобщи за "безпрецедентно нарушение" на въздушното си пространство от Русия.

Правителството на Естония посочи още, че през май Русия е изпратила изтребител в натовското въздушно пространство над Балтийско море при опит да спре танкер, пътуващ за Русия, за който се смята, че е част от "сенчестия флот", заобикалящ западните санкции срещу Москва. Към руското посолство е бил извикан заместник-посланикът на страната и му е връчена протестна нота.

Инцидентът идва след като ръководителят на британското външно разузнаване заяви, че няма "абсолютно никакви доказателства", че Владимир Путин иска да преговаря за мир в Украйна.

Шефът на MI6 сър Ричард Мур каза на пресконференция в петък, че руският президент "ни води за носа".

"Той се стреми да наложи имперската си воля с всички средства, с които разполага. Но не може да успее", подчерта Мур.

"Казано направо, Путин е захапал повече, отколкото може да преглътне. Той смяташе, че ще спечели лесна победа. Но той подцени украинците."