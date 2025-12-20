Захлаждане и превалявания на места през уикенда

До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни в София

В събота над по-голямата част от България облачността ще се увеличи и в края на деня на отделни места в източните райони ще има слаби превалявания от дъжд. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Предимно слънчево ще бъде над Югозападна България. В източните части от страната ще духа до умерен вятър от север-североизток, в останалите райони – слаб от изток-североизток.

Ще започне понижение на дневните температури: максималните в повечето места ще бъдат между 3° и 8°, в югозападните райони и по Черноморието – до 10°-12°, за София – около 8°.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде около и малко по-високо от средната стойност за месеца.

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Над Черноморието ще бъде облачно и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево през повечето дневни часове в Рило-Родопската област, докато над Стара планина и Странджа още преди обяд облачността ще се увеличи. През втората половина на деня на отделни места там ще превали слаб дъжд, по най-високите части – и слаб сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 4°.

В неделя и понеделник ще бъде предимно облачно. Ще има и валежи от дъжд, предимно слаби и на малко места, главно в източната половина от страната. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, в югозападните райони ще бъде почти тихо. Минималните температури слабо ще се повишат и ще бъдат от минус 2° до нула градуса в югозападните райони, до 6°-7° в крайните източни. Дневните температури в повечето места ще бъдат между 5° и 10°.

Източник: НИМХ