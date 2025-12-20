България

Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Максималните температури ще са между 10° и 12°

20 декември 2025, 07:00
СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище
СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК
Въвеждат отново Зелен билет за 1 лев в градския транспорт заради мръсния въздух в София

Въвеждат отново Зелен билет за 1 лев в градския транспорт заради мръсния въздух в София
Увеличиха присъдата за убийството на Митко от Цалапица

Увеличиха присъдата за убийството на Митко от Цалапица
МВР въвежда мерки за безопасно движение по пътищата по празниците

МВР въвежда мерки за безопасно движение по пътищата по празниците
Григор Димитров се раздели с треньора си Дани Валверду

Григор Димитров се раздели с треньора си Дани Валверду

"Аз бях опитна мишка": Лекар без специализация оперирал пациенти у нас – институциите не реагирали три години
До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни в София

До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни в София

В събота над по-голямата част от България облачността ще се увеличи и в края на деня на отделни места в източните райони ще има слаби превалявания от дъжд. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Предимно слънчево ще бъде над Югозападна България. В източните части от страната ще духа до умерен вятър от север-североизток, в останалите райони – слаб от изток-североизток.

Ще започне понижение на дневните температури: максималните в повечето места ще бъдат междуи , в югозападните райони и по Черноморието – до 10°-12°, за София – около .

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде около и малко по-високо от средната стойност за месеца.

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Над Черноморието ще бъде облачно и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево през повечето дневни часове в Рило-Родопската област, докато над Стара планина и Странджа още преди обяд облачността ще се увеличи. През втората половина на деня на отделни места там ще превали слаб дъжд, по най-високите части – и слаб сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около.

Вижте в нашата галерия: Дъждът не е сив и скучен

Дъждът не е сив и скучен
11 снимки
дъжд
дъжд
дъжд
дъжд

В неделя и понеделник ще бъде предимно облачно. Ще има и валежи от дъжд, предимно слаби и на малко места, главно в източната половина от страната. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, в югозападните райони ще бъде почти тихо. Минималните температури слабо ще се повишат и ще бъдат от минус до нула градуса в югозападните райони, до 6°-7° в крайните източни. Дневните температури в повечето места ще бъдат междуи 10°.

Източник: НИМХ

Пълна прогноза за времето в страната можете да намерите в Sinoptik.bg

Източник: БТА, НИМХ    
Прогноза за времето Събота Неделя Температури Валежи Облачност Черноморие Планини Вятър България
Последвайте ни
Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Млади германци се записват доброволци за Украйна. Защо?

Млади германци се записват доброволци за Украйна. Защо?

София въвежда

София въвежда "зелен билет" заради мръсния въздух

От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

Българите масово купуват злато: Продажбите скочиха със 70%

Българите масово купуват злато: Продажбите скочиха със 70%

pariteni.bg
Най-екстремното возило на Mercedes става още по-атрактивно

Най-екстремното возило на Mercedes става още по-атрактивно

carmarket.bg
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Ексклузивно

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 10 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ексклузивно

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 9 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Ексклузивно

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 11 часа
Центърът
Ексклузивно

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 9 часа

Виц на деня

Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Игнажден според народните поверия: Дъжд или слънце – какво вещае годината

Любопитно Преди 6 минути

На този ден честваме паметта на свещеномъченик Игнатий Богоносец

<p>САЩ започнаха операция срещу &quot;Ислямска държава&quot; в Сирия</p>

САЩ започнаха операция срещу "Ислямска държава" в Сирия след атака в Палмира

България Преди 14 минути

"Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим"

Яжте киви по това време на деня, за повече ползи

Яжте киви по това време на деня, за повече ползи

Любопитно Преди 52 минути

Времето, в което ядете киви, може да промени енергията и съня ви

"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година

"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година

Свят Преди 53 минути

Децата в Русия се срещат с военни, подготвят колети за фронта, леят свещи, плетат маскировъчни мрежи и се учат да боравят с оръжие - предновогодишно са включени в "патриотичен маратон"

„Ти ме научи на любов“: Жена се омъжи за герой, създаден от ChatGPT

„Ти ме научи на любов“: Жена се омъжи за герой, създаден от ChatGPT

Любопитно Преди 54 минути

Тя каза „да“ на Вердур, когото наблюдава по време на церемонията през чифт смарт очила с добавена реалност

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Свят Преди 8 часа

Очаква се документите да хвърлят светлина върху връзките на опозорения финансист

Зеленски отговори на полския президент

Зеленски отговори на полския президент

Свят Преди 9 часа

Зеленски добави, че „между двете съседни държави не може да има враждебност“

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Свят Преди 9 часа

Президентът на САЩ заяви още, че ще последват нови задържания на петролни танкери

Турция предупреди Украйна и Русия

Турция предупреди Украйна и Русия

Свят Преди 11 часа

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Свят Преди 12 часа

САЩ не чакат да им бъде платено

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Свят Преди 13 часа

Стив Уиткоф, пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се срещне днес със съветниците по въпросите на националната сигурност на Украйна и трите европейски сили – Франция, Германия и Великобритания

<p>Отмениха уикенд винетката заради проблем с цените в евро</p>

ВАС отмени уикенд винетката заради неправилно превалутиране в евро

България Преди 14 часа

Причината е неправилно закръгляване при превалутирането на цената от левове в евро в нарушение на Закона за въвеждане на еврото

Илияна Йотова

Вицепрезидентът Илияна Йотова прогнозира кога ще са парламентарните избори

България Преди 14 часа

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Любопитно Преди 14 часа

В България едното затъмнение ще се вижда съвсем скромно

<p>Ще избухне ли война между САЩ и Венецуела</p>

Кризата в Карибите се задълбочава – ще избухне ли война между САЩ и Венецуела

Свят Преди 14 часа

Засилващият се натиск над Каракас най-вероятно ще доведе до свалянето от власт на президента Николас Мадуро, прогнозират експерти

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Свят Преди 14 часа

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 20 декември, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 20 декември, събота

Edna.bg

Джейк Пол след загубата от AJ: Челюстта ми е счупена, ще се боря за световната титла

Gong.bg

Джошуа: Ако Тайсън Фюри е наистина "лошо момче", да дойде да го покаже на ринга

Gong.bg

Дъжд през уикенда в Източна България

Nova.bg

„Дотам и обратно”: Бъдни вечер в Лудогорието - постни капански вкусотии

Nova.bg