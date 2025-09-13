Руски дрон е нарушил въздушното пространство на Румъния

Р умъния вдигна два изтребителя Ф-16 във въздуха, след като дрон наруши въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата, съобщи румънското министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс.

В изявлението на ведомството се посочва, че жителите на югоизточната област Тулча, която се намира близо до Дунав и украинската граница, са били призовани да се укрият.

Министерството добавя, че изтребителите са засекли и проследили дрона, който впоследствие е изчезнал от радарите на около 20 км югозападно от село Чилия Веке.

"Дронът не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена опасност за населението", пише още в изявлението.

По-рано днес Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони.