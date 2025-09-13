Свят

Руски дрон е нарушил въздушното пространство на Румъния

Това съобщи румънското министерство на отбраната

13 септември 2025, 22:06
Руски дрон е нарушил въздушното пространство на Румъния
Източник: iStock

Р умъния вдигна два изтребителя Ф-16 във въздуха, след като дрон наруши въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата, съобщи румънското министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс.

В изявлението на ведомството се посочва, че жителите на югоизточната област Тулча, която се намира близо до Дунав и украинската граница, са били призовани да се укрият.

Министерството добавя, че изтребителите са засекли и проследили дрона, който впоследствие е изчезнал от радарите на около 20 км югозападно от село Чилия Веке.

"Дронът не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена опасност за населението", пише още в изявлението.

По-рано днес Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони.

Източник: БТА/Николай Велев    
Румъния дрон въздушно пространство Ф16 руска атака украинска инфраструктура Министерство на отбраната граница Полша отбрана
Последвайте ни
Гори фабрика за електронни отпадъци край Скопие (СНИМКИ)

Гори фабрика за електронни отпадъци край Скопие (СНИМКИ)

Руски дрон е нарушил въздушното пространство на Румъния

Руски дрон е нарушил въздушното пространство на Румъния

Този суперплод може да подобри здравето на сърцето и мозъка ви

Този суперплод може да подобри здравето на сърцето и мозъка ви

Китай: Не участваме във войни и заговори за военни конфликти

Китай: Не участваме във войни и заговори за военни конфликти

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Глобите в Гърция стават брутални, до 8000 евро глоба за превишена скорост

Глобите в Гърция стават брутални, до 8000 евро глоба за превишена скорост

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 1 ден
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 1 ден
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 1 ден
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво е романтиката за теб? – Когато ти казвам, че си права, без дори да знам за какво става дума.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Каракас осъди САЩ за задържането на риболовен кораб във венецуелски води

Свят Преди 46 минути

Кораб с девет рибари на борда е бил „незаконно и враждебно“ задържан

,

Експлозия по жп линия в Русия уби двама

Свят Преди 2 часа

Експлозията е забавила най-малко 10 влака, пътуващи към и от южна Русия

След внесения вот на недоверие: Управляващи и опозиция в ескалиращ сблъсък (ОБЗОР)

След внесения вот на недоверие: Управляващи и опозиция в ескалиращ сблъсък (ОБЗОР)

България Преди 3 часа

След острите критики на опозицията при внасянето на мотивите, отговорът на управляващите не закъсня

Снимката е илюстративна

Експлозия в бар в Мадрид, ранени са 21 души

Свят Преди 4 часа

Издирват се хора, затрупани под отломките

.

ФБР разследва дали убиецът на Кърк е имал съучастници

Свят Преди 5 часа

Според вестника служителите на реда проверяват дали видеото наистина показва Робинсън

.

Китай обяви план за „стабилизиране“ на растежа в автомобилния сектор

Свят Преди 5 часа

Планът, обявен от осем правителствени агенции за 2025 и 2026 г., има за цел да „засили разследванията на разходите и надзора на цените“

,

Руски самолети МиГ са прелетели над Беренцово море

Свят Преди 6 часа

Маневрите са част от учения, организирани съвместно от Русия и от Беларус

,

121-килограмова жена отслабна, след като се заклещи в сватбената си рокля

Любопитно Преди 6 часа

Британката се отказала от бързото хранене, започнала да брои калориите и бързо видяла резултата

Михаил Константинов: Късно е за излизане на политическата сцена с нови проекти

Михаил Константинов: Късно е за излизане на политическата сцена с нови проекти

България Преди 7 часа

Вот на недоверие и търсене на идеалния кандидат – какво предстои за страната на следващите президентски избори?

Вучич: Повече не мога да бъда президент, бих искал да има избори до декември идната година

Вучич: Повече не мога да бъда президент, бих искал да има избори до декември идната година

Свят Преди 7 часа

Възможно е предсрочни парламентарни избори да се организират през април, май или декември 2026 година, съобщи сръбският държавен глава

.

Какво (не) иска партията на Вилдерс?

Свят Преди 7 часа

До предсрочните избори се стигна, след като в началото на юни Вилдерс изтегли министрите си от управляващата коалиция заради спор за мерките срещу миграцията

Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол

Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол

Свят Преди 8 часа

Призива американският държавен глава отправи в писмо до държавите от алианса

Земетресение разтърси гръцкия остров Гавдос

Земетресение разтърси гръцкия остров Гавдос

Свят Преди 8 часа

Няма данни за щети или пострадали

Израел: Над 250 000 жители са напуснали град Газа

Израел: Над 250 000 жители са напуснали град Газа

Свят Преди 8 часа

Израел заяви намерението си да поеме пълен контрол над града като част от плана си да унищожи радикалната палестинска групировка "Хамас"

Александър Василев даде аванс на България в сблъсъка с Финландия за Купа "Дейвис"

Александър Василев даде аванс на България в сблъсъка с Финландия за Купа "Дейвис"

България Преди 9 часа

При краен успех в този сблъсък България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година

<p>&nbsp;Зафиров: Този вот на недоверие не предлага реална алтернатива</p>

Атанас Зафиров: Този вот на недоверие не предлага никаква реална алтернатива

България Преди 9 часа

Петият вот е за „провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава"

Всичко от днес

От мрежата

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
1

Цъфтят бромелиите в ботаническата градина на БАН

sinoptik.bg
1

Музикант строи лешояд от скрап в Маджарово

sinoptik.bg

10 знака, че все още има страст във връзката ви

Edna.bg

Всичко за бакучиол - новият герой в грижата срещу стареенето на кожата

Edna.bg

Педагожката Мартина Луканова напусна първа “Игри на волята” 7

Gong.bg

Делова за убийствения гол: Видях вратаря и реших да стрелям

Gong.bg

Дрон наруши въздушното пространство на Румъния по време на руска атака срещу Украйна

Nova.bg

„Темата на NOVA”: (Без)опасно за децата (ВИДЕО)

Nova.bg