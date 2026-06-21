Свят

Без гориво за гражданите: Крим въведе извънредни ограничения на бензиностанциите

Продажбите на бензин и дизел за физически лица и фирми са спрени, а зареждане е разрешено само за структури, свързани със сигурността и функционирането на полуострова

Василена Василева Василена Василева

21 юни 2026, 12:37
Без гориво за гражданите: Крим въведе извънредни ограничения на бензиностанциите
Източник: iStock Photos

В ластите в анексирания от Русия полуостров Крим въведоха извънредни ограничения върху продажбата на горива, като от днес бензиностанциите спират зареждането на физически лица и частни компании. За мярката съобщи ръководителят на назначената от Москва администрация на полуострова Сергей Аксьонов в публикация в Telegram, цитирана от Reuters.

Как се променя войната в Украйна: Дронове, удари дълбоко в Русия и новата реалност на европейската сигурност

Съгласно разпореждането продажбите на гориво са преустановени от 9:00 часа местно време. Ограничението обхваща всички форми на плащане - както в брой, така и чрез банкови карти, безкасови преводи и ваучери.

По информация на местните власти единствено държавни структури и служби, които осигуряват функционирането на критичната инфраструктура и сигурността на полуострова, ще могат да зареждат гориво до второ нареждане.

Не са посочени причините за решението

Към момента властите в Крим не дават подробни обяснения за причините, довели до внезапното ограничение. Не е уточнено и колко дълго ще остане в сила мярката.

Решението идва на фона на продължаващата война между Русия и Украйна и зачестилите атаки срещу логистична, транспортна и енергийна инфраструктура в различни части на контролираните от Москва територии.

Ограничаването на достъпа до горива е сред мерките, които обикновено се прилагат при опасения от недостиг на доставки, проблеми в снабдителните вериги или необходимост от приоритетно осигуряване на ресурс за военни и стратегически обекти.

Крим остава ключов за руската логистика

Анексираният от Русия през 2014 г. Крим има важно военно и стратегическо значение за Москва. Полуостровът служи като основен логистичен център за руските сили в южната част на Украйна и е дом на руския Черноморски флот.

След началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Крим многократно се превърна в обект на украински удари с дронове, ракети и морски безпилотни системи. Сред атакуваните цели през последните години бяха военни летища, складове за боеприпаси, петролни бази и енергийни съоръжения.

Особено чувствителна за руските власти остава инфраструктурата, свързана с доставките на горива. През различни периоди от войната са регистрирани атаки срещу рафинерии, складови бази и транспортни маршрути, които играят важна роля за снабдяването на армията и цивилното население.

Растящ натиск върху окупирания полуостров

През последните месеци украинските сили засилиха операциите си срещу военни и логистични обекти в Крим, като Киев нееднократно е заявявал, че полуостровът остава част от украинската територия и ще бъде цел на военни действия, докато е под руски контрол.

От своя страна Москва продължава да укрепва отбранителните съоръжения в региона и определя Крим като неразделна част от Руската федерация.

Засега не е ясно дали ограничението върху продажбите на гориво е временна превантивна мярка или сигнал за по-сериозни затруднения със снабдяването на полуострова. Местните власти не са съобщили кога гражданите и бизнесът ще могат отново да зареждат свободно на бензиностанциите.

Редактор: Василена Василева
Източник: Александър Евстатиев, БТА    
Последвайте ни
14-годишно момче загина при тежка катастрофа край Разград

14-годишно момче загина при тежка катастрофа край Разград

Без гориво за гражданите: Крим въведе извънредни ограничения на бензиностанциите

Без гориво за гражданите: Крим въведе извънредни ограничения на бензиностанциите

ГЕРБ още няма кандидат за президент, търси най-силната център-дясна номинация

ГЕРБ още няма кандидат за президент, търси най-силната център-дясна номинация

Как се променя войната в Украйна: Дронове, удари дълбоко в Русия и новата реалност на европейската сигурност

Как се променя войната в Украйна: Дронове, удари дълбоко в Русия и новата реалност на европейската сигурност

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

dogsandcats.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 4 дни
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 4 дни
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 4 дни
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

България Преди 1 час

Размерът на задълженията при някои от тях достига шестцифрени суми

<p>Сменят ръководството на &bdquo;Информационно обслужване&ldquo;</p>

Сменят ръководството на „Информационно обслужване“: Държавата влиза на ускорен режим за дигитализация

България Преди 1 час

Министър Иван Василев обяви рокади в дружеството, дигитален портфейл до края на годината и нов контрол върху обществените поръчки с изкуствен интелект

Над 1000 делегати избират новия главен мюфтия в България

Над 1000 делегати избират новия главен мюфтия в България

България Преди 2 часа

Националната мюсюлманска конференция в НДК ще определи ръководството на Мюсюлманското изповедание за следващите пет години

Снимката е илюстративна

Огнен ад на Евия: Евакуираха населени места, стотици огнеборци се борят с голям пожар

Свят Преди 3 часа

Силни ветрове разпалват нови огнища на острова, а властите мобилизираха самолети, хеликоптери и десетки екипи в опит да спрат разпространението на пламъците

<p>Частични избори&nbsp;в няколко населени места в страната</p>

Балотаж в село Бата: Избират нов кмет след отстраняването на Георги Георгиев

България Преди 3 часа

До предсрочния вот се стигна след окончателна присъда за купуване на гласове срещу досегашния кмет на поморийското село

Русия освободи 24 филипинци след намеса на президента Маркос

Русия освободи 24 филипинци след намеса на президента Маркос

Свят Преди 3 часа

Той повдигна въпроса по време на среща с руския президент Владимир Путин в Казан

Снимката е архивна

Кръвопролитие в Газа: Дете и журналист на „Ал Джазира“ сред най-малко деветте жертви на нови удари

Свят Преди 4 часа

Израел твърди, че е атакувал бойци на „Хамас“, а „Ал Джазира“ и палестински организации обвиняват армията в убийство на журналисти

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

България Преди 4 часа

Тежкият инцидент стана около 13:30 часа в събота

<p>Паника в Единбург: Петима ранени при серия нападения</p>

Паника в Единбург: Петима ранени при серия нападения, разследват престъпление от омраза

Свят Преди 5 часа

Арестуван е 36-годишен мъж, а контратерористичното звено се включи в разследването заради съмнения, че атаките са били насочени срещу мюсюлмани

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Свят Преди 5 часа

Преговарящите ще обсъждат основно ядрената програма на Иран и прекратяването на огъня в Ливан, заяви вицепрезидентът на САЩ

Издирват млада жена, изчезнала в Пирин

Издирват млада жена, изчезнала в Пирин

България Преди 5 часа

От събота следобед няма връзка с туристката, която е била придружавана от малко куче

Извънредно положение в Лос Анджелис заради голям пожар

Извънредно положение в Лос Анджелис заради голям пожар

Свят Преди 5 часа

Огънят е пламнал в частен хладилен склад

Смъртоносна жега в Гранд Каньон: Трима туристи загинаха, температурите скачат над 43 градуса

Смъртоносна жега в Гранд Каньон: Трима туристи загинаха, температурите скачат над 43 градуса

Свят Преди 6 часа

Властите предупредиха за екстремни горещини и призоваха посетителите да избягват преходи в най-опасните часове на деня

Марс

Мистерията „Марс“ се задълбочава: Ново откритие в метеорит обърка учените

Любопитно Преди 6 часа

Разчупването на метеорит, паднал на Земята от Марс, донесе неочаквано съкровище. Хвърлени дълбоко в скален фрагмент, учените откриха няколко зрънца гранат – минерал, който никога досега не е бил откриван в марсиански проби

Колко време ще е нужно на Илон Мъск да похарчи 1,1 трилиона долара?

Колко време ще е нужно на Илон Мъск да похарчи 1,1 трилиона долара?

Пари Преди 6 часа

При разход от 1 милион долара дневно богатството му би стигнало за повече от 3000 години

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Любопитно Преди 6 часа

Резултатите от изследване показали, че липсата на захар води до дисбаланс в чревните микроби, повишено възпаление в червата и черния дроб, както и до проблеми с глюкозната регулация и инсулинова резистентност

Всичко от днес

От мрежата

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Смениха емблематичната табела на Смолян

sinoptik.bg
1

Как изглеждат изворите на Тъмната река

sinoptik.bg

Йордан Камджалов: Най-тежката цена за мечтата ми плати съпругата ми

Edna.bg

Дуа Липа като принцеса: Поп звездата показа сватбата на мечтите си в Сицилия

Edna.bg

Футболът е повече от игра: Узбекистан подари емоционален спомен на разстроеното момче

Gong.bg

Героят Елой Рум: Трябва да ми направят паметник в Кюрасао

Gong.bg

Издирват млада жена, изчезнала в Пирин

Nova.bg

Иван Василев: Предстои смяна на ръководството на „Информационно обслужване”

Nova.bg