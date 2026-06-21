Без гориво за гражданите: Крим въведе извънредни ограничения на бензиностанциите

В ластите в анексирания от Русия полуостров Крим въведоха извънредни ограничения върху продажбата на горива, като от днес бензиностанциите спират зареждането на физически лица и частни компании. За мярката съобщи ръководителят на назначената от Москва администрация на полуострова Сергей Аксьонов в публикация в Telegram, цитирана от Reuters.

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😏 That’s the end.



Fuel sales have been suspended across occupied Crimea - no cash, no cards, no fuel vouchers.



Starting today, fuel will be available only for government and security services, according to occupation authorities. pic.twitter.com/IN5Vu4Vbw5 — Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) June 21, 2026

Съгласно разпореждането продажбите на гориво са преустановени от 9:00 часа местно време. Ограничението обхваща всички форми на плащане - както в брой, така и чрез банкови карти, безкасови преводи и ваучери.

По информация на местните власти единствено държавни структури и служби, които осигуряват функционирането на критичната инфраструктура и сигурността на полуострова, ще могат да зареждат гориво до второ нареждане.

Не са посочени причините за решението

Към момента властите в Крим не дават подробни обяснения за причините, довели до внезапното ограничение. Не е уточнено и колко дълго ще остане в сила мярката.

Решението идва на фона на продължаващата война между Русия и Украйна и зачестилите атаки срещу логистична, транспортна и енергийна инфраструктура в различни части на контролираните от Москва територии.

Ограничаването на достъпа до горива е сред мерките, които обикновено се прилагат при опасения от недостиг на доставки, проблеми в снабдителните вериги или необходимост от приоритетно осигуряване на ресурс за военни и стратегически обекти.

Russian-installed authorities in occupied Crimea say fuel sales at gas stations across the peninsula have been suspended.



According to Moscow-appointed Crimean leader Sergey Aksyonov, fuel is currently unavailable at filling stations and cannot be purchased either with vouchers… pic.twitter.com/P8O1bZr4dH — KyivPost (@KyivPost) June 21, 2026

Крим остава ключов за руската логистика

Анексираният от Русия през 2014 г. Крим има важно военно и стратегическо значение за Москва. Полуостровът служи като основен логистичен център за руските сили в южната част на Украйна и е дом на руския Черноморски флот.

След началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Крим многократно се превърна в обект на украински удари с дронове, ракети и морски безпилотни системи. Сред атакуваните цели през последните години бяха военни летища, складове за боеприпаси, петролни бази и енергийни съоръжения.

Особено чувствителна за руските власти остава инфраструктурата, свързана с доставките на горива. През различни периоди от войната са регистрирани атаки срещу рафинерии, складови бази и транспортни маршрути, които играят важна роля за снабдяването на армията и цивилното население.

Растящ натиск върху окупирания полуостров

През последните месеци украинските сили засилиха операциите си срещу военни и логистични обекти в Крим, като Киев нееднократно е заявявал, че полуостровът остава част от украинската територия и ще бъде цел на военни действия, докато е под руски контрол.

От своя страна Москва продължава да укрепва отбранителните съоръжения в региона и определя Крим като неразделна част от Руската федерация.

Засега не е ясно дали ограничението върху продажбите на гориво е временна превантивна мярка или сигнал за по-сериозни затруднения със снабдяването на полуострова. Местните власти не са съобщили кога гражданите и бизнесът ще могат отново да зареждат свободно на бензиностанциите.